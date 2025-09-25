Capa Jornal Amazônia
Como afiar faca com papel alumínio: veja o truque caseiro para manter o utensílio afiado

Dicas de chef indicam a solução como temporária e revelam como usá-la em momentos de urgência

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Afiar a faca com papel alumínio é uma maneira rápida de resolver a 'insatisfação' ao preparar uma refeição. Sem substituir métodos profissionais, o truque caseiro pode auxiliar na manutenção de emergência do utensílio doméstico. O método, contudo, não substitui a manutenção profissional, sendo uma solução temporária. O ideal é buscar uma afiação mais eficaz e duradoura.

Como usar o papel alumínio para afiar facas

Para utilizar o papel alumínio, corte um pedaço e dobre-o várias vezes até criar camadas. Em seguida, faça cortes com a faca sobre a superfície. Conforme o chef Matheus Camargo, do Juscelino Bar e Restaurante, ao Metrópoles, “dobrar o papel alumínio cria camadas e uma leve abrasividade. Ao fazer cortes com a faca sobre essa superfície, o alumínio ajuda a remover micro-rebarbas e a realinhar a borda da lâmina”. É um truque barato e de fácil acesso, sem segredos para utilizá-lo.

Cuidado ao utilizar o método

O chef Matheus Camargo recomenda afiar as facas com papel alumínio apenas em casos de urgência, pois o método é útil somente para bordas mal alinhadas e facas levemente cegas. Em outras situações, pode não ser eficaz. “Facas de aço mais duro, facas serrilhadas ou aquelas muito danificadas não vão se beneficiar tanto. Em alguns casos, se usado com força ou repetição excessiva, pode causar desgaste irregular ou micro-riscos, principalmente se a lâmina for delicada ou tiver tratamento especial”, ressalta o chef.

Alternativas para manter o fio da lâmina

Existem alternativas para manter utensílios domésticos em bom estado, segundo o chef Matheus Camargo. Algumas delas são:

  • Chaira de aço ou cerâmica para correções habituais;
  • Pedra de amolar para reparação mais intensa;
  • Afiadores manuais ou elétricos, se forem disponíveis.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

