Como acumular milhas mais rápido? Veja 9 dicas práticas para viajar mais, gastando menos

Quem ama viajar pode aproveitar programas de milhas e cartões de crédito com pontos para economizar nas próximas férias. No entanto, nem todo mundo sabe como acumular milhas mais rápido e aproveitar as melhores oportunidades para emitir passagens com desconto ou até gratuitamente.

✈️ Se você já tem um cartão de crédito ou participa de algum programa de fidelidade, é importante saber como acumular mais milhas sem gastar além do necessário — e transformar compras do dia a dia em viagens. Veja abaixo 9 dicas para juntar milhas mais rápido e usar seus pontos com inteligência.

1. Escolha o melhor cartão para acumular milhas

O primeiro passo para acelerar o acúmulo de pontos é escolher um cartão de crédito que ofereça milhas por real ou dólar gasto. Prefira cartões que tenham boas parcerias com programas de fidelidade como Latam Pass, Smiles ou TudoAzul, por exemplo.

Alguns cartões oferecem até 2,5 pontos por dólar gasto, além de bônus de adesão e promoções exclusivas.

2. Entenda as regras do seu programa de milhas

Cada programa tem regras específicas: alguns acumulam pontos por dólar, outros por real. Além disso, pode haver bônus por fatura mínima, cashback e promoções de transferência com até 100% de bônus. Fique atento aos detalhes para não perder oportunidades.

VEJA MAIS

3. Use o cartão de crédito para tudo (com responsabilidade)

Pagar tudo com o cartão de crédito, desde o supermercado até o cafezinho, é uma das formas mais eficazes de acumular milhas rapidamente.

⚠️ Atenção: concentre seus gastos no cartão, mas sem ultrapassar seu orçamento. O objetivo é economizar com milhas, e não gerar dívidas.

4. Aproveite compras bonificadas em lojas parceiras

Plataformas como Esfera, Livelo, iupp e Méliuz oferecem promoções em que você ganha 5, 10 ou até 20 pontos por real gasto ao comprar em lojas parceiras.

💡 Dica: uma compra simples em sites como Ponto Frio, com pontuação bonificada, pode render 20 mil pontos, que é o suficiente para uma viagem nacional de ida e volta.

5. Inscreva-se no programa de milhas da companhia aérea

Além do cartão, é essencial se cadastrar no programa de milhas da companhia aérea que você mais usa. Assim, você acumula pontos extras ao comprar passagens, reservar hotéis ou alugar carros diretamente com eles, ou por parceiros.

6. Transfira pontos do cartão na hora certa

Ao transferir pontos do cartão de crédito para o programa de milhas, espere por promoções de transferência bonificada, que podem dar até 120% de milhas extras.

Essa estratégia pode dobrar sua pontuação em poucos cliques.

7. Fique de olho na validade das milhas

Cada programa tem regras de expiração diferentes. Por isso, acesse sua conta regularmente para acompanhar a validade dos seus pontos e evitar que expirem antes de serem usados.

8. Pague boletos e contas no cartão (com cautela)

Alguns aplicativos permitem pagar boletos e contas no cartão de crédito, o que pode gerar milhas. Porém, verifique se há taxa envolvida. Se for pequena, pode valer a pena, especialmente se você estiver perto de emitir uma passagem.

9. Aproveite parcerias entre companhias aéreas

Algumas companhias fazem parte de alianças internacionais, o que permite usar milhas de uma empresa para voar com outra. Isso amplia as opções de destinos disponíveis.

💡 Dica: compre passagens em promoções exclusivas de milhas

Fique atento às campanhas relâmpago de resgate de passagens com menos milhas, que costumam acontecer em datas comemorativas ou fins de semana. Nesses casos, é possível emitir bilhetes com 50% de desconto em milhas.

Como saber se tenho milhas no meu CPF?

Não existe um site único para consultar todas as milhas acumuladas no CPF. Para verificar, você deve acessar diretamente os programas de fidelidade nos quais está cadastrado, como:

Latam Pass

Smiles (Gol)

TudoAzul

Livelo

Esfera

Iupp

Faça login e confira seu saldo de pontos e milhas disponíveis.