Cirurgiões dentistas removem 526 'mini dentes' de boca de menino com condição rara

Um menino de 9 anos, com um caso raro conhecido como Odontoma Composto Complexo, chamou atenção de cirurgiões dentistas da Índia. O garoto possuía cerca de 526 minidentes alojados em um tumor benigno.

A criança já apresentava uma leve protuberância em sua mandíbula desde os três anos, foi levado para uma consulta em 2019 devido a um inchaço no lado direito da face e à falta de erupção dos dentes permanentes.

Ao ser avaliado após fazer radiografias e tomografias, os dentistas identificaram uma massa densa de aproximadamente 200 gramas na mandíbula inferior do garoto. Essa anomalia tinha, dentro de si, 526 estruturas similares a dentes. despertou a atenção da equipe médica, que imediatamente programou uma cirurgia complexa.

A operação durou cerca de cinco horas e tinha como objetivo a remoção do tumor conhecido como odontoma composto, uma formação benigna caracterizada por tecido dentário em desenvolvimento irregular. A cirurgia foi bem-sucedida e o menino recebeu alta hospitalar três dias depois, mantendo seus 21 dentes normais intactos e sem necessidade de qualquer reconstrução mandibular.

O caso do garoto é agora detendor do recorde de remoção de dentes, quando comparado a um caso anterior ocorrido em Mumbai em 2014, quando foram removidos 232 dentes de um homem.

O menino está bem e é monitorado periodicamente por profissionais de odontologia

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)