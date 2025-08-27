Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cirurgiões dentistas removem 526 'mini dentes' de boca de menino com condição rara

A cirurgia foi bem-sucedida e o menino recebeu alta hospitalar três dias depois, mantendo seus 21 dentes normais intactos e sem necessidade de qualquer reconstrução mandibular

Gabrielle Borges
fonte

Um menino de 9 anos, com um caso raro conhecido como Odontoma Composto Complexo, possuia cerca de 526 mini dentes (Reprodução/ Redes Sociais)

Um menino de 9 anos, com um caso raro conhecido como Odontoma Composto Complexo, chamou atenção de cirurgiões dentistas da Índia. O garoto possuía cerca de 526 minidentes alojados em um tumor benigno.

A criança já apresentava uma leve protuberância em sua mandíbula desde os três anos, foi levado para uma consulta em 2019 devido a um inchaço no lado direito da face e à falta de erupção dos dentes permanentes.

VEJA MAIS

image Jovem com condição rara diz que nunca comemorou o Natal; entenda
Devido ao quadro, jovem também precisou abandonar a escola. O rapaz conta, ainda, que passou anos isolado no quarto

image Mãe e bebê com condição rara fazem sucesso nas redes sociais
A condição genética, que tem como característica manchas brancas na pele e cabelos, conquistou a Web

image Condição rara faz com que cérebro de mulher ‘vaze’ do crânio; entenda
A má formação faz com que a jornalista tenha fortes dores, mesmo que durma 17 horas por dia

Ao ser avaliado após fazer radiografias e tomografias, os dentistas identificaram uma massa densa de aproximadamente 200 gramas na mandíbula inferior do garoto. Essa anomalia tinha, dentro de si, 526 estruturas similares a dentes. despertou a atenção da equipe médica, que imediatamente programou uma cirurgia complexa.

A operação durou cerca de cinco horas e tinha como objetivo a remoção do tumor conhecido como odontoma composto, uma formação benigna caracterizada por tecido dentário em desenvolvimento irregular. A cirurgia foi bem-sucedida e o menino recebeu alta hospitalar três dias depois, mantendo seus 21 dentes normais intactos e sem necessidade de qualquer reconstrução mandibular.

O caso do garoto é agora detendor do recorde de remoção de dentes, quando comparado a um caso anterior ocorrido em Mumbai em 2014, quando foram removidos 232 dentes de um homem.

O menino está bem e é monitorado periodicamente por profissionais de odontologia

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

índia

Variedades

menino com 546 dentes

caso raro
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda