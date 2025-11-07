Capa Jornal Amazônia
Cinco crianças ficam feridas em acidente entre van escolar e ônibus em SP

O motorista da van escolar perdeu o controle do veículo e bateu em um ônibus

Estadão Conteúdo

Cinco crianças ficaram feridas em um acidente na manhã desta sexta-feira, 7, em Guarulhos. O motorista da van escolar perdeu o controle do veículo e bateu em um ônibus.

Segundo a Polícia Militar, quatro estudantes e o condutor do transporte escolar foram socorridos. Uma adolescente de 16 anos ficou presa nas ferragens e recebeu atendimento com apoio de helicópteros da Polícia Militar. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A colisão ocorreu no bairro Cabuçu, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ainda de acordo com a PM, uma falha nos freios da van teria provocado o acidente.

