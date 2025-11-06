Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Pai e filho morrem em grave colisão entre carro e carreta no sudoeste do Pará

O motorista Adriano Silva dos Santos e o filho Enzo Adryel são as vítimas fatais; a filha de Adriano foi socorrida com vida e levada ao hospital.

O Liberal
fonte

Pai e filho morrem em grave colisão entre carro e carreta no município de Trairão, no Pará. (Foto: Redes Sociais)

Pai e filho morreram após o carro de passeio em que estavam colidir com uma carreta na BR-163, no município de Trairão, sudoeste do Pará. O acidente foi registrado na manhã de quarta-feira (5), no trecho da comunidade Três Bueiras. A filha do condutor do automóvel ficou gravemente ferida, mas foi socorrida com vida. A Polícia Civil (PC) informou que apura as circunstâncias do caso.

Pai e filho são as vítimas fatais

A Polícia Civil comunicou que as duas vítimas foram identificadas como Adriano Silva dos Santos, condutor do carro, e Enzo Adryel Almeida dos Santos, que eram pai e filho. Uma terceira vítima, que é a filha do condutor, foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas. O caso é investigado pela Delegacia de Trairão.

Ainda segundo a PC, o condutor do caminhão permaneceu no local, prestou socorro às vítimas e realizou o teste de alcoolemia, que deu resultado negativo.

De acordo com as informações iniciais, as vítimas que morreram seguiam viagem em um veículo Fiat Uno. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da criança socorrida com vida. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito. Equipes da concessionária Via Brasil estiveram no local para prestar apoio na organização do trânsito e na remoção das vítimas.

.
