Caminhão com quatro pessoas cai de ponte na Marginal Tietê

Estadão Conteúdo

Um caminhão com quatro homens caiu da Ponte Atílio Fontana, na Marginal Tietê, zona norte de São Paulo, nesta quarta-feira, 5.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo foram resgatados. Uma das vítimas estava em parada cardiorrespiratória e os outros três, que foram retirados das ferragens, estavam conscientes e orientados.

Dos três, um apresentou fratura na perna e trauma de abdome e outro teve escoriações generalizadas. Não há informações sobre possíveis ferimentos do terceiro homem.

A corporação afirmou ainda que nove viaturas estão empenhadas na ocorrência, além do helicóptero Águia-12. Os bombeiros ainda contaram com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A pista expressa da Marginal foi totalmente bloqueada para o pouso do helicóptero da Polícia Militar.

