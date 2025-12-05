Cidade na Itália oferece até 6 mil euros a quem quiser trabalhar e morar lá; saiba mais

Já imaginou receber dinheiro para morar em uma cidade de um país da Europa? O que parece um sonho, na verdade, é realidade na cidade italiana de Varese, que fica na região norte da Itália, na Lombardia, e está oferecendo um voucher de 2 mil a 6 mil euros por ano (cerca de R$ 12,3 mil a R$ 37,1 mil) para quem quiser morar lá. Saiba mais a seguir

A cidade conhecida como a “Cidade Jardim” devido aos seus muitos parques, possui indústrias nos setores aeronáutico, têxtil e metalúrgico. A Câmara de Comércio de Varese lançou o projeto piloto “Vieni a Vivere a Varese” (Venha Viver em Varese, em tradução livre) para enfrentar um dos desafios da região: a crescente escassez de mão de obra qualificada.

A cidade, que fica a cerca de 60 km de Milão e é próxima à fronteira com a Suíça, tem pouco mais de 82 mil habitantes. De acordo com a Câmara de Comércio, órgão responsável pela iniciativa, o objetivo é transformar a província em um local "dinâmico, atraente e sustentável".

O novo morador ganhará o voucher durante três anos, destinado a jovens entre 18 e 40 anos, que, já tendo um contrato de trabalho com uma empresa local, mudem-se permanentemente para Varese. O contrato de trabalho deve ser por prazo determinado de pelo menos 12 meses, permanente ou de aprendizagem, em uma empresa cadastrada no Registro Comercial da cidade.

Os vouchers devem ser resgatados por meio de uma plataforma digital para a aquisição de bens e serviços essenciais: alimentação, serviços públicos, saúde, vestuário, mobiliário e mensalidades escolares.

As candidaturas devem ser feitas pelo site ReStart, até 15 de dezembro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)