Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cidade na Itália oferece até 6 mil euros a quem quiser trabalhar e morar lá; saiba mais

O o objetivo é transformar a província em um local "dinâmico, atraente e sustentável"

Gabrielle Borges
fonte

A cidade, que fica a cerca de 60 km de Milão e é próxima à fronteira com a Suíça, tem pouco mais de 82 mil habitantes. (Freepik)

Já imaginou receber dinheiro para morar em uma cidade de um país da Europa? O que parece um sonho, na verdade, é realidade na cidade italiana de Varese, que fica na região norte da Itália, na Lombardia, e está oferecendo um voucher de 2 mil a 6 mil euros por ano (cerca de R$ 12,3 mil a R$ 37,1 mil) para quem quiser morar lá. Saiba mais a seguir

A cidade conhecida como a “Cidade Jardim” devido aos seus muitos parques, possui indústrias nos setores aeronáutico, têxtil e metalúrgico. A Câmara de Comércio de Varese lançou o projeto piloto “Vieni a Vivere a Varese” (Venha Viver em Varese, em tradução livre) para enfrentar um dos desafios da região: a crescente escassez de mão de obra qualificada.

VEJA MAIS

image China oferece R$ 9 trilhões por cidade brasileira; veja qual
A proposta previa aportes de última geração e infraestrutura de ponta para a cidade



image Cidade australiana oferece salário de R$ 3 milhões ao ano para atrair médico
Pequena cidade tenta atrair um médico que esteja disposto a se mudar para atender seus 1.200 habitantes


 

A cidade, que fica a cerca de 60 km de Milão e é próxima à fronteira com a Suíça, tem pouco mais de 82 mil habitantes. De acordo com a Câmara de Comércio, órgão responsável pela iniciativa, o objetivo é transformar a província em um local "dinâmico, atraente e sustentável".

O novo morador ganhará o voucher durante três anos, destinado a jovens entre 18 e 40 anos, que, já tendo um contrato de trabalho com uma empresa local, mudem-se permanentemente para Varese. O contrato de trabalho deve ser por prazo determinado de pelo menos 12 meses, permanente ou de aprendizagem, em uma empresa cadastrada no Registro Comercial da cidade.

Os vouchers devem ser resgatados por meio de uma plataforma digital para a aquisição de bens e serviços essenciais: alimentação, serviços públicos, saúde, vestuário, mobiliário e mensalidades escolares.

As candidaturas devem ser feitas pelo site ReStart, até 15 de dezembro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

cidade na europa oferece dinheiro

intercâmbios
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda