Chega a 25 o número de mortes causadas por chuvas em Juiz de Fora (MG)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que 25 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora na noite de segunda-feira (23).

A corporação informou ainda que outras quatro pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas na cidade de Ubá, também na Zona da Mata, a cerca de 110 quilômetros de Juiz de Fora.

A gestão municipal de Juiz de Fora confirmou que as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira (24). Foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas no município.

Situação de calamidade e desabrigados

Durante a madrugada desta terça-feira, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou a decretação de estado de calamidade pública.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. Segundo a prefeitura, o volume de chuva até segunda-feira superou o dobro do esperado para todo o mês, tornando fevereiro o mais chuvoso da história do município.

No bairro Nossa Senhora de Lourdes, foram registrados 186,1 milímetros de chuva apenas na segunda-feira. O bairro Santa Rita acumulou 172,7 milímetros no mesmo período, e o Distrito Industrial, 161,2 milímetros.

As aulas foram suspensas em todas as instituições da rede municipal de ensino nesta terça-feira.

Consequências e alerta à população

O Rio Paraibuna subiu 65 centímetros em apenas 30 minutos e transbordou em diferentes pontos. A Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.

Também foram registrados dezenas de deslizamentos e queda de árvores, que bloquearam vias em diferentes regiões. Três córregos transbordaram e duas edificações desabaram na cidade.

A Prefeitura de Juiz de Fora acionou a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Estadual para apoio. A gestão municipal recomendou que as pessoas se desloquem o mínimo possível para evitar riscos desnecessários.