Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cérebro cansado após o Carnaval? Entenda o que acontece

Mudança brusca de rotina, álcool e noites mal dormidas afetam memória, humor e concentração nos dias após a folia

Hannah Franco
fonte

Cérebro cansado após o Carnaval? Entenda o que acontece. (Reprodução / Canva)

Depois de dias de blocos, festas e pouca rotina, muita gente relata a mesma sensação na volta ao trabalho: dificuldade para pensar, irritação fora do comum e um cansaço que não passa mesmo após uma noite de sono. O que explica esse “apagão” mental depois do Carnaval? O mal-estar não está ligado apenas à falta de disposição.

O corpo e o cérebro passam por um processo de adaptação depois de um período marcado por estímulos intensos, sono irregular e maior consumo de álcool. Quando a folia termina e as obrigações retornam, o organismo precisa reorganizar funções básicas que ficaram desreguladas.

VEJA MAIS

image Oportunidades após o carnaval, saiba como criar um currículo eficaz para conquistar oportunidades
Documento deve ser claro, personalizado e atualizado para atender às exigências do mercado de trabalho

image Quando é o próximo feriado de 2026? Veja as datas e se programe
Após o Carnaval, março não terá folgas nacionais; próximos descansos chegam em abril

Durante o Carnaval, a rotina costuma sair completamente do padrão. Dormir tarde, acordar fora do horário habitual, passar horas em ambientes com música alta e muita interação social altera o funcionamento do sistema nervoso. Nesse contexto, o cérebro libera substâncias associadas ao prazer e ao estado de alerta, como dopamina e adrenalina.

Essa combinação mantém o corpo ativo por mais tempo, mesmo com pouco descanso. Quando a festa acaba, a exigência muda. Em vez de movimento e estímulo constante, o cenário passa a exigir concentração, silêncio e produtividade. Essa troca rápida de contexto gera uma espécie de descompasso interno, que pode se manifestar como fadiga, desatenção e sensação de lentidão mental.

Excesso físico e recuperação incompleta

O esgotamento pós-folia também tem origem no desgaste corporal acumulado. Entre os fatores mais comuns estão:

  • Noites mal dormidas ou com sono fragmentado;
  • Consumo elevado de bebidas alcoólicas;
  • Longos períodos em pé ou caminhando;
  • Exposição prolongada a som alto e luz intensa;
  • Hidratação inadequada.

O sono é essencial para restaurar energia e reorganizar as conexões cerebrais. O álcool, no entanto, interfere na qualidade desse processo. Mesmo quando a pessoa dorme por várias horas, o descanso pode não ser profundo o suficiente para promover recuperação completa.

Desregulação do relógio biológico

Outro fator importante é a quebra do ritmo biológico. O organismo funciona com base em ciclos regulares de sono e vigília. Quando esses horários mudam drasticamente por alguns dias, ocorre uma desorganização temporária do chamado ciclo circadiano.

Ao tentar retomar o horário habitual de dormir e acordar, o corpo enfrenta dificuldade para se ajustar rapidamente. Isso pode resultar em sonolência durante o dia e dificuldade para pegar no sono à noite.

image Registro do Carnaval em Vigia de Nazaré, no Pará. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Oscilação de humor após a festa

A mudança não afeta apenas o corpo, mas também o estado emocional. O Carnaval costuma ser um período de intensa socialização, música e experiências prazerosas. Com o término repentino dessas atividades, pode haver sensação de vazio ou desânimo.

Essa reação está relacionada à redução dos estímulos que ativavam circuitos ligados ao prazer. Em geral, trata-se de uma fase passageira, que tende a melhorar com a retomada da rotina.

Quando a exaustão deixa de ser normal

Sintomas como dor de cabeça, tensão muscular, alterações intestinais e irritabilidade são comuns nos primeiros dias após o Carnaval. A tendência é que diminuam à medida que o sono se regulariza e os hábitos voltam ao equilíbrio.

No entanto, se o cansaço persistir por semanas e comprometer o desempenho no trabalho ou nas atividades diárias, é recomendável buscar avaliação médica. Quadros prolongados podem indicar problemas além da readaptação pós-feriado.

Como facilitar a recuperação

A adaptação costuma ocorrer de forma gradual. Algumas medidas ajudam nesse processo:

  • Retomar horários fixos para dormir e acordar;
  • Priorizar hidratação e alimentação equilibrada;
  • Buscar exposição à luz natural pela manhã;
  • Praticar atividade física leve;
  • Evitar exageros na cafeína para compensar o sono perdido.

Com alguns dias de regularidade, o organismo tende a restabelecer o equilíbrio. A sensação de “cérebro travado” é, na maioria dos casos, uma resposta temporária à combinação de estímulos intensos e mudança abrupta de rotina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

saúde

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda