Quando é o próximo feriado de 2026? Veja as datas e se programe

Após o Carnaval, março não terá folgas nacionais; próximos descansos chegam em abril

Hannah Franco
Quando é o próximo feriado de 2026? Veja as datas e se programe (Divulgação)

O Carnaval chegou ao fim, mas muita gente já está de olho no calendário para saber quando será a próxima pausa em 2026. Depois da folia de fevereiro, os trabalhadores terão um mês inteiro sem feriados nacionais: março será de rotina normal, sem datas oficiais de descanso.

📆 O próximo feriado nacional está marcado para o mês de abril e já pode ser considerado a primeira oportunidade de feriado prolongado após o Carnaval.

A Sexta-Feira Santa, também chamada de Paixão de Cristo, será celebrada no dia 3 de abril de 2026. A data, que antecede a Páscoa, cai em uma sexta-feira e garante automaticamente um fim de semana prolongado para os trabalhadores.

Ainda em abril, outro feriado nacional movimenta o calendário: o Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. Em 2026, a data cairá em uma terça-feira.

Quando o feriado acontece nesse formato, muitas empresas e órgãos públicos costumam negociar compensação de horas ou decretar ponto facultativo na segunda-feira anterior, o que pode resultar em quatro dias consecutivos de descanso, dependendo da política interna de cada instituição.

Vale lembrar que, no setor privado, a chamada “emenda” não é automática. A concessão de folga depende de acordo com a empresa ou banco de horas. Já no serviço público, a definição costuma ocorrer por meio de decreto.

