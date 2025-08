CEO da COP diz que Brasil estuda opções de hotelaria

A diretora executiva da Conferência da ONU para Mudanças Climáticas (COP 30), Ana Toni, afirmou nesta segunda-feira (4) que a cúpula do clima em Belém será inclusiva, em resposta a críticas sobre o alto custo da hospedagem na cidade durante o evento.

“Certamente a COP vai ser inclusiva, não há dúvidas em relação a isso. Essa é uma determinação do presidente Lula. Então, temos de trabalhar para que seja assim”, disse Toni, durante a Climate Week, realizada em São Paulo.

A declaração é uma resposta ao chairman do grupo de 54 países africanos, Richard Muyungi, que afirmou que os preços atuais das hospedagens em Belém são inacessíveis para parte das delegações, comprometendo a participação de países mais pobres.

Segundo Toni, o governo federal está trabalhando em alternativas, mas ela não detalhou quais seriam. Atualmente, a ONU oferece uma diária de US$ 143 para membros de delegações de países de baixa renda. “Acho que tem outras soluções para isso. Elas estão sendo pensadas”, afirmou.

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, acrescentou que o governo brasileiro pretende apresentar as soluções no dia 11 de agosto, em uma reunião do órgão climático da ONU. Questionado se o tema da hospedagem estaria desviando o foco dos debates climáticos, respondeu: “A vida é assim. Mas a essência, evidentemente, é a discussão dos temas da COP e de como a gente vai ampliar a discussão para além da negociação em si, com a agenda de ação”.

Corrêa do Lago também reiterou que não há possibilidade de mudar a sede da COP30 nem dividir suas atividades com outra cidade. “Vocês têm de lembrar que Paris precisou construir um centro de convenções para uma COP. Glasgow precisou. Todo o mundo precisou. Só Dubai que não”, afirmou.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, apesar dos esforços do governo para negociar com os setores hoteleiro e imobiliário, ainda não houve acordo para redução dos preços das diárias em Belém.