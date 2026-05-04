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Cenipa investiga queda de avião de pequeno porte que atingiu prédio em Belo Horizonte

Aeronave de pequeno porte atingiu um edifício residencial no bairro Silveira nesta segunda-feira (4). Piloto e copiloto não resistiram.

Estadão Conteúdo

Profissionais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), foram acionados para investigar a queda de um avião de pequeno porte que atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira, 4. Duas pessoas morreram no acidente aéreo e outras três ficaram feridas.

Em nota, a FAB explicou que os investigadores, com sede no Rio de Janeiro, farão "a coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave e pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias para a investigação". Não existe um prazo para a conclusão do trabalho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na aeronave. O piloto e o copiloto não resistiram aos ferimentos e morreram. As outras três vítimas foram encaminhadas para o Hospital João XXXIII. Não há feridos entre os moradores do prédio.

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Cinco pessoas estavam na aeronave

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado e chegou ao local por volta de 12h25. A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha, às 12h16. O Samu e a Defesa Civil também foram acionados para o local.

"O avião bateu contra o prédio de quatro andares, na face entre o terceiro e o quarto andar, na caixa da escada. Se tivesse atingido nas laterais, poderia ter atingido alguma residência e seria pior porque os apartamentos estavam ocupados", disse o tenente Raul Souza, do Corpo de Bombeiros de MG, em entrevista à Globonews. Piloto e copiloto foram esmagados pela estrutura e pelo impacto da colisão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os destroços da aeronave ao lado de uma das laterais de um prédio residencial em um estacionamento. A TV Globo registrou o momento em que a aeronave faz uma curva, perde altitude e colide com o edifício.

"Duas vítimas, apesar do estado grave por causa das fraturas múltiplas nas pernas, estavam conscientes. Porém uma outra vítima estava com um quadro de dificuldade respiratória, com suspeita de fratura na região torácica. Ela estava inconsciente e foi necessário até oferecer oxigênio para ela", disse Souza.

A Polícia Civil de Minas Gerais apura as causas e circunstâncias da queda da aeronave. Os corpos das vítimas fatais, piloto e copiloto, serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, onde serão submetidos a exames.

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