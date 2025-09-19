VÍDEO: Casal de noivos faz ensaio fotográfico dentro de ônibus, local onde os dois se conheceram

Um casal de noivos protagonizou uma cena romântica ao escolher um cenário inusitado para fazer a sessão de fotos em preparação para o casamento. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o administrador Renato Muniz, de 31 anos, e a esteticista Mariana Monteiro, de 27, aparecem posando felizes para o fotógrafo dentro de uma empresa de ônibus, em Recife, no estado de Pernambuco.

O ambiente foi escolhido porque o coletivo é o local onde os dois se conheceram e puderam iniciar uma bela história de romance. Na época, Renato viu Mariana pela janela do ônibus da linha 117 - PCR/Cabugá, em um dia em que ele havia acabado de sair do trabalho e ela do colégio. Dentro do ônibus, o noivo tomou a coragem de fazer um sinal com a mão para pedir o número de telefone dela e Mariana aceitou.

Mas no momento em que foi entregar a ele, o ônibus deu uma arrancada e os dois amigos que estavam com a jovem correram para entregar o papel a Renato. Ao final, eles conseguiram entregar e foi assim que se iniciou uma linda história de amor. Agora, o casal está realizando os preparativos para o casamento, que ocorrerá no dia 8 de novembro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição da cidade.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas elogiaram a originalidade e simplicidade do casal. “O Amor vive no simples e carrega histórias incríveis, singulares e reais”, disse uma seguidora. “Quem nunca teve um amor no busão, né? Desejo felicidade ao casal”, escreveu uma pessoa. “É o que eu sempre digo, quando é de Deus, ele sempre dá um jeito de juntar o que é dele”, destacou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)