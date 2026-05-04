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Casa cheia de ratos? Veja dicas de como resolver o problema de forma prática e eficaz

Infestação de ratos é mais comum em áreas urbanas e exige atenção constante no ambiente doméstico

Gabrielle Borges
fonte

Ratos são uma das pragas urbanas mais comuns (Reprodução: Freepik)

A infestação de ratos é um problema comum em muitos lares brasileiros, especialmente nas áreas urbanas. Além do medo causado pelas mordidas, esses roedores representam sérios riscos à saúde, pois são transmissores de doenças como leptospirose, hantavirose, salmonelose e até a peste bubônica, através de suas fezes e urina. O contato com esse tipo de substância  pode contaminar ambientes e colocar a saúde dos moradores em risco.

A falta de cuidados com o armazenamento de alimentos, especialmente os descartados de forma inadequada, pode ser um convite para esses roedores invadirem a casa. Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra dicas de como adotar hábitos de higiene rigorosos, além de estratégias adequadas para eliminar e prevenir a presença desses animais. Confira a seguir.

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Como controlar a invasão de ratos em casa?

A presença de ratos em casa é um problema que exige atenção imediata. Para controlar a infestação, é preciso adotar uma série de medidas combinadas, pois eliminar os roedores por si só não resolve o problema a longo prazo.

O mais importante é garantir que o ambiente permaneça desfavorável para a proliferação desses animais. Confira algumas ações fundamentais para evitar que os ratos se instalem em sua casa:

  • Evite a exposição de restos de comida no lixo: Deixar alimentos acessíveis atrai os roedores. Certifique-se de que os resíduos sejam descartados de forma adequada e que os sacos de lixo estejam bem fechados.
  • Mantenha os lixos sempre bem fechados: Principalmente os lixos que contêm restos de alimentos. Investir em lixeiras com tampa é uma forma simples de reduzir a atração dos roedores.
  • Não acumule entulhos ou objetos no quintal: Ambientes desordenados funcionam como esconderijos perfeitos para os ratos. Mantenha o quintal e os arredores da casa organizados e limpos.
  • Vede entradas pequenas na casa: Ralos, frestas, telhados e tubulações são pontos de entrada comuns para os roedores. Inspecione sua casa e vede essas aberturas, o que pode evitar a entrada dos ratos.
  • Use armadilhas com cautela: Em alguns casos, armadilhas podem ser úteis para capturar os roedores. No entanto, é importante ter cuidado com armadilhas com veneno, para não colocar em risco a saúde de crianças ou animais domésticos.

Como identificar a presença de ratos em casa:

A presença de ratos em casa pode passar despercebida no início, mas alguns sinais ajudam a identificar rapidamente a infestação. Entre os principais indícios estão:

  • Fezes: pequenas, escuras e secas, geralmente próximas a alimentos ou cantos escondidos. Não devem ser tocadas, pois podem transmitir doenças como leptospirose.
  • Rastros e caminhos: marcas deixadas em locais pouco movimentados, como atrás de móveis, paredes e áreas externas.
  • Manchas de gordura: riscos escuros em paredes e vigas causados pela passagem frequente dos roedores.
  • Objetos e alimentos roídos: embalagens, fios e até alimentos danificados são sinais comuns da ação dos ratos.
  • Tocas ou ninhos: aberturas próximas ao solo, muros, plantas ou entulhos, usadas como abrigo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

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