Carta psicografada de Ricardo Boechat traz reflexão sobre fé e mensagem à esposa; leia

Jornalista da Band voltou a repercutir após a divulgação de uma suposta carta psicografada, na qual relata sua experiência após o desencarne e faz desabafo sobre espiritualidade

Ricardo Boechat morreu em um acidente de helicóptero no mês passado ( Foto: Divulgação )

O jornalista Ricardo Boechat, um dos maiores nomes da televisão brasileira, voltou a emocionar o público após a divulgação de uma suposta carta psicografada atribuída a ele. A mensagem, revelada pelo canal Tinta da Espiritualidade, descreve como teria sido sua experiência após a morte e traz um recado comovente para a esposa, Verusca. Boechat morreu em fevereiro de 2019, aos 66 anos, em um trágico acidente de helicóptero na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

Reconhecido pela credibilidade e pela firmeza diante das câmeras, Ricardo Boechat construiu uma das carreiras mais respeitadas do jornalismo brasileiro. Nos últimos anos de vida, comandava programas na Band e era referência pela forma direta de analisar os principais acontecimentos do país.

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O que diz a carta psicografada de Ricardo Boechat?

Na mensagem atribuída ao jornalista, Ricardo Boechat inicia a carta dirigindo suas primeiras palavras à esposa, Verusca, descrevendo a experiência que teria vivido após deixar a vida material.

"Amada Verusca, inicio esta mensagem invocando as bênçãos divinas sobre nós. A experiência da desencarnação revelou-se como a abertura de cortinas para uma nova vida, substituindo o ateísmo que me caracterizava por uma visão mais nobre da existência."

Segundo o conteúdo divulgado, Boechat afirma que passou a enxergar de forma diferente questões que antes rejeitava e admite ter mantido uma postura de excessiva confiança nas próprias convicções.

"Reconheço agora que, ao assumirmos conhecimento sobre o qual não temos certeza, provocamos discussões fúteis e nos envolvemos em uma ilusória superioridade. Lamento profundamente essa postura tardia."

Um dos trechos que mais chamou atenção aborda justamente a relação do jornalista com a espiritualidade durante sua vida.

"Apesar dos esforços conjuntos de você e nossos amigos para me introduzir aos princípios do espiritualismo, percebo que, se tivesse buscado o caminho para Jesus desde o início, não teria perdido tanto tempo. Contudo, a presunção de saber tomou conta de mim como cupins em um telhado e agora me encontro aqui na vida espiritual."

Na sequência, a suposta carta descreve os desafios enfrentados logo após sua passagem, ressaltando que o período teria sido marcado por aprendizado e adaptação.

"Desde minha transição para este lado da vida tenho enfrentado inúmeras provações e desafios que contribuem para meu contínuo aprendizado."

O texto afirma ainda que, em um primeiro momento, Boechat teria encontrado dificuldades para compreender a nova realidade.

"Inicialmente desprovido de motivação para viver de maneira construtiva, lembrava-me de sua paciência e dos conceitos que compartilhava em nossos diálogos."

Outro trecho apresenta uma reflexão sobre o apego à vida material e o sentimento de saudade da família.

"No entanto, a falta de conexão com a existência terrena me trouxe uma profunda saudade e lágrimas sobre as ruínas dos meus castelos de palavras vazias. Na fé em Deus e em mim mesmo encontrei o ambiente propício para minha recuperação espiritual."

Segundo a mensagem, essa mudança de perspectiva teria levado o jornalista a buscar novas tarefas no plano espiritual.

"Assumi a iniciativa de buscar meu lugar nas atividades do setor em que me encontrava. Seguindo suas lições de coragem, paciência, humildade e fé, fui surpreendido ao reencontrar um grande amigo de infância, João Miguel, e não hesitei em pedir instruções."

A carta também relata que Boechat teria encontrado uma nova missão voltada ao auxílio de outros espíritos.

"Dediquei-me à renovação necessária colaborando na recuperação de uma criança e encontrando conforto no serviço intenso. A saudade da vida terrena feriu meu coração de esposo e pai, mas afoguei minhas mágoas no serviço e busquei aproximação com nossos familiares na vida espiritual."

Ainda segundo o texto, ele afirma que continua aprendendo diariamente enquanto auxilia pessoas em necessidade.

"Sigo em minha abençoada luta beneficiando-se e auxiliando os necessitados. Maravilho-me diariamente com a mente humana, especialmente na superação dos obstáculos que você enfrenta."

Nos momentos finais da mensagem, o jornalista dirige um novo conselho à esposa, incentivando-a a seguir a própria caminhada.

"As provas diminuem e você aprende a viver sem se prender aos nossos filhos que têm obrigações diferentes. Querida companheira, prossiga em suas tarefas, mantenha as amizades que a conectam ao serviço aos menos favorecidos."

A carta é encerrada com uma despedida em tom de carinho e gratidão.

"Este comunicado tornou-se extenso e é hora de encerrá-lo. Perdoe-me se estas são minhas últimas notícias. Receba em suas mãos abnegadas o beijo mais abençoado e carinhoso que meu coração pode enviar. Sempre seu."