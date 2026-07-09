Carta psicografada de Beto Carrero revela como foi a passagem ao mundo espiritual; leia

Beto Carrero, nome artístico de João Batista Sérgio Murad, foi um dos maiores empresários do entretenimento brasileiro e criador de um dos parques temáticos mais famosos do mundo. Anos após sua morte, o nome de Beto Carrero voltou a circular nas redes sociais por conta de uma suposta carta psicografada divulgada pelo canal Fé Conectada.

Na mensagem atribuída ao empresário, ele descreve como teria sido sua passagem para o mundo espiritual, fala sobre o reencontro com familiares e revela que encontrou uma nova missão ligada à alegria e ao acolhimento de crianças. Ele morreu em 1º de fevereiro de 2008, aos 70 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um choque cardiogênico durante uma cirurgia cardíaca para tratar uma endocardite infecciosa.

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O que diz a carta psicografada de Beto Carrero?

Na mensagem atribuída a Beto Carrero, o empresário relata que o momento da morte teria acontecido de forma tranquila. Ele afirma que viu o próprio corpo no leito do hospital enquanto percebia que sua consciência permanecia desperta. "Lembro de uma madrugada em que senti como se minha alma se afastasse aos poucos, feito um cavalo cansado retornando ao estábulo. Uma sensação suave, sem dor, apenas um desligamento. Me vi flutuando acima do leito, observando a cena com certo espanto."

A carta também descreve o encontro com dois espíritos de luz, que o teriam recebido logo após a passagem. "Ele não entende ainda, mas está em paz", teria ouvido enquanto era acolhido. Em seguida, afirma que chorou não por medo, mas por gratidão ao rever toda a trajetória construída ao longo da vida.

A mensagem relata ainda que Beto Carrero teria sido conduzido até uma colônia espiritual, descrita como um local de recuperação e aprendizado. "Caminhamos por um campo florido, até chegar a uma colônia espiritual que lembrava uma cidade tranquila, feita de luz e serenidade. Ali, entendi que estava num local de recuperação e aprendizado. Algo semelhante a um hospital da alma."

Um dos momentos mais emocionantes da suposta carta acontece quando ele afirma ter reencontrado centenas de crianças em um espaço chamado de Núcleo Infantil Espiritual. "Você foi nosso herói. Você nos deu um lugar para sorrir, mesmo que por pouco tempo", teria dito uma das crianças, segundo o relato.

A mensagem afirma que, desde então, ele passou a participar diariamente de atividades voltadas ao acolhimento infantil. "Descobri que mesmo no plano espiritual, a alegria é remédio, e o riso sincero ainda tem poder de cura."

Nos trechos finais, a carta afirma que Beto Carrero teria passado a auxiliar outros artistas recém-chegados ao plano espiritual e participado de ações voltadas ao auxílio de espíritos em sofrimento.

"Fomos convidados a montar apresentações vibratórias, músicas e encenações para suavizar as dores das almas em sofrimento. Era um teatro da alma, um circo de luz."

A mensagem é encerrada com um recado sobre a importância de preservar a simplicidade e a alegria ao longo da vida.

"Nunca deixem morrer a criança que habita em vocês. Ela é a centelha divina que nos aproxima de Deus. Ao povo brasileiro, minha eterna gratidão. Meu último número neste picadeiro chamado Terra é o número da fé, da esperança e do amor que nunca acabam. Até breve, onde o espetáculo continua, mais além do horizonte."