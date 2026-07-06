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Carta psicografada de Elza Soares detalha passagem espiritual; leia

Relato descreve o momento em que a cantora teria deixado o corpo físico e despertado em uma nova realidade

Hannah Franco
fonte

Carta psicografada de Elza Soares detalha passagem espiritual; leia (Marcos Hermes/ Divulgação)

A cantora Elza Soares, considerada uma das maiores vozes da música brasileira, teve uma suposta carta psicografada divulgada e chamou atenção  ao trazer relatos sobre sua passagem para o plano espiritual e um reencontro com familiares. Ícone da música mundial e eleita “Voz do Milênio” pela BBC, a artista marcou gerações com sua força, originalidade e trajetória de superação.

De acordo com conteúdos divulgados em canais espiritualistas na internet, a mensagem descreveria o momento da transição da cantora e suas primeiras percepções após o desencarne.

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O que diz a carta psicografada de Elza Soares

Na suposta carta psicografada, Elza Soares relata o instante em que teria deixado o corpo físico e despertado em uma nova realidade.

“A minha última respiração na Terra foi como o final de um espetáculo que ninguém percebe que chegou ao fim. Tudo se silenciou ao meu redor. Senti meu corpo se esvaziando, como uma taça que já entregou todo o seu conteúdo ao mundo”, inicia o texto.

Na sequência, a mensagem descreve a chegada a uma espécie de colônia espiritual, onde o espírito da cantora teria sido recebido por entidades de luz e conduzido a um processo de adaptação e cura.

“Era uma colônia espiritual. O ar não era como o da Terra, era mais leve, mais vibrante, como se tudo ali estivesse em constante oração silenciosa”, diz o relato.

Segundo a carta, não haveria julgamento, mas sim aprendizado e reorganização da consciência após a vida terrena.

O texto ainda menciona um processo de revisão da própria trajetória, onde a cantora teria refletido sobre sua vida, desafios e conquistas. “Vi momentos de dor, de vitória, de silêncio. Vi onde acertei, onde errei, onde poderia ter amado mais. Não há castigo aqui, há verdade”, afirma.

Por fim, a suposta psicografia aponta que Elza Soares teria compreendido a continuidade da existência e o valor espiritual de sua trajetória artística.

“A fama ficou, os aplausos silenciaram, mas eu descobri que a alma pode cantar ainda mais alto no silêncio da eternidade”, conclui o texto.

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