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Carta psicografada de Preta Gil traz recado emocionante para Gilberto Gil e faz desabafo; leia

Suposta carta psicografada atribuída aà cantora traz mensagem direcionada ao pai, fala sobre paz após a morte e rebate fake news

Hannah Franco
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Carta psicografada de Preta Gil traz recado emocionante para Gilberto Gil e faz desabafo (Reprodução/Instagram)

Uma suposta carta psicografada atribuída a Preta Gil voltou a chamar atenção nas redes sociais ao trazer uma mensagem emocionante direcionada ao pai, Gilberto Gil. A cantora morreu após enfrentar um câncer agressivo e buscar tratamentos no Brasil e no exterior, deixando familiares, amigos e admiradores profundamente comovidos.

Após sua partida, o nome da artista voltou a repercutir por conta de uma suposta carta psicografada divulgada em um canal espiritualista. Na mensagem, atribuída à cantora, ela relata ter encontrado paz após a morte e aproveita para agradecer ao pai pelo amor, apoio e ensinamentos recebidos ao longo da vida.

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O que diz a carta psicografada de Preta Gil?

Na mensagem atribuída a Preta Gil, a cantora inicia com palavras de carinho direcionadas a Gilberto Gil. “Encontrei a paz, pai. Aqui, compreendi ainda mais o valor do que você sempre tentou me mostrar: a importância de equilibrar corpo e alma”, afirma um dos trechos mais comentados.

A carta também destaca a gratidão da artista pela convivência familiar e pelos aprendizados recebidos durante sua trajetória. Segundo o texto, ela teria passado a enxergar diversos acontecimentos da vida sob uma nova perspectiva após sua partida.

Um dos pontos que mais chamou atenção foi o desabafo sobre informações que passaram a circular após sua morte. “Eu preciso falar e preciso que seja agora. Disseram coisas sobre mim que não são verdadeiras. Inventaram cartas que não escrevi”, relata a suposta mensagem.

image Cantora morreu em 2025 nos Estados Unidos (Foto/Reprodução/Instagram)

O conteúdo também menciona arrependimentos que teriam sido atribuídos à cantora sem fundamento. “Arrependimentos que não senti dessa forma. E silenciaram o que realmente importava. Eu quero corrigir isso. Não por vaidade, mas para que minha passagem seja lembrada com a verdade que me acompanha agora.”

Outro trecho traz uma reflexão sobre a continuidade da existência após a morte. Segundo o texto, a cantora afirma que sua partida apenas mudou sua forma de existir, permitindo uma compreensão mais ampla sobre sua caminhada e seu legado.

A carta é encerrada com uma crítica à disseminação de informações falsas e um apelo pela preservação de sua memória. “Vejo como certas formas aproveitam até mesmo o silêncio de um corpo frio para criar narrativas convenientes”, conclui a suposta mensagem atribuída à artista.

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