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Carta psicografada de Gabriel Diniz revela o que aconteceu após sua morte trágica; leia

Mensagem atribuída ao intérprete do sucesso Jenifer relata saudade da família e afirma que ele continua acompanhando aqueles que ama mesmo após a morte

Hannah Franco
fonte

Carta atribuída a Gabriel Diniz revela por que sua vida teria sido interrompida aos 28 anos (Reprodução)

Uma suposta carta psicografada atribuída a Gabriel Diniz voltou a repercutir nas redes sociais ao trazer uma mensagem emocionante direcionada aos pais e uma reflexão sobre sua morte precoce. O artista morreu em 27 de maio de 2019, aos 28 anos, após a queda de uma aeronave de pequeno porte na região de Estância.

Anos após a tragédia que interrompeu a carreira do intérprete do sucesso "Jenifer", o nome de Gabriel Diniz voltou a chamar atenção por conta de uma suposta carta psicografada divulgada em um canal espiritualista. Na mensagem, atribuída ao cantor, ele fala sobre saudade da família, afirma que continua próximo dos pais e sugere que sua partida fazia parte de um propósito maior.

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O que diz a carta psicografada de Gabriel Diniz?

Na mensagem atribuída a Gabriel Diniz, o cantor inicia com uma declaração carinhosa aos pais. “Meu paizão. Minha mãe querida. Quanta saudade! Aqui cheguei juntinho com vocês. Creiam que vim cantando, pois sei que minha mãe sempre gostou de me ver feliz.”

O conteúdo também destaca a forte ligação que o artista mantinha com a família, especialmente com o pai, que acompanhou sua trajetória desde o início da carreira. Segundo o suposto relato, o cantor afirma que continua presente na vida dos familiares mesmo após a morte.

Um dos trechos que mais chamou atenção dos admiradores é a explicação dada para sua partida precoce. “Sei, meu pai, que infelizmente o meu turno acabou. Mas apenas o turno, porque eu continuo do lado de todos vocês.”

image A canção "Jenifer" é um dos sucessos de Gabriel Diniz (Divulgação)

A carta também traz uma mensagem de conforto. “Meu pai, continuo sendo o seu grude. Estou sempre ao seu lado. Sei que pode me sentir e que sente falta dos abraços e das nossas brincadeiras. Mas a vida deve continuar e eu estarei acompanhando todos vocês.”

Outro trecho emocionante fala sobre amor e continuidade. Segundo a mensagem, os laços familiares não teriam sido rompidos pela morte, apenas transformados. O cantor reforça que permanece ligado àqueles que ama e pede que a família siga em frente sem perder a fé.

A carta é encerrada com palavras de esperança e gratidão, destacando que a saudade existe dos dois lados, mas que o amor construído em vida permaneceria vivo para sempre.

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