Carta psicografada de Paulinha Abelha faz desabafo forte sobre a fama; leia

Uma suposta carta psicografada atribuída a Paulinha Abelha voltou a repercutir nas redes sociais ao trazer um relato emocionante sobre fama, sofrimento e arrependimentos. A artista morreu em 23 de fevereiro de 2022, aos 43 anos, em Aracaju, após complicações causadas por problemas renais e comprometimento neurológico.

Anos após sua morte, o nome da cantora do Calcinha Preta voltou ao centro das atenções por conta de uma suposta carta psicografada divulgada em um canal espiritualista. Na mensagem, atribuída à artista, ela fala sobre o peso da fama, a pressão da vida pública e afirma ter se sentido “aprisionada” durante parte de sua trajetória.

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O que diz a carta psicografada de Paulinha Abelha?

Na mensagem atribuída a Paulinha Abelha, a cantora inicia agradecendo o carinho e as orações recebidas após sua morte. “O que verdadeiramente importa é que estou numa região de paz, numa dimensão de luz”, afirma um dos trechos mais comentados.

A carta também menciona questões relacionadas ao sofrimento vivido antes de sua partida. “Muito ainda será revelado sobre o mal que surgiu para deteriorar minha vida. São coisas ocultas que passam despercebidas.”

Um dos pontos que mais chamou atenção dos fãs foi o desabafo sobre a rotina intensa da fama. “Com profundo arrependimento por não ter conduzido a vida conforme desejava, ao me ver aprisionada na rotina da fama”, relata a suposta mensagem.

Paulinha Abelha (Instagram @paulinhaabelha)

O conteúdo ainda traz agradecimentos emocionados aos familiares e ao marido da cantora. “Minha gratidão é exclusiva, pois testemunhei lágrimas que se mostravam publicamente e outras escondidas na madrugada.”

Outro trecho da carta faz uma reflexão sobre os impactos emocionais da carreira artística. “O preço da fama pode ser altíssimo, especialmente quando associado aos excessos de trabalho e à pressão constante para manter uma imagem pública impecável.”

A mensagem é encerrada com um alerta sobre saúde mental e equilíbrio emocional. Segundo o suposto relato, a busca pelo sucesso não deveria custar o bem-estar pessoal e a paz interior.