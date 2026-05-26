Carta psicografada de João Paulo II alerta sobre destruição da Terra e faz apelo urgente; leia

Uma suposta mensagem psicografada atribuída ao Papa João Paulo II voltou a repercutir ao trazer um alerta sobre o futuro da Terra e um apelo por transformação espiritual da humanidade. O pontífice morreu em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, no Vaticano, após complicações de saúde relacionadas ao Parkinson e a problemas respiratórios.

Anos após sua morte, o nome de João Paulo II voltou a circular por conta de um suposto texto divulgado em canais espiritualistas, no qual ele descreveria a Terra como um planeta em sofrimento e faria críticas à forma como a humanidade tem lidado com questões ambientais, sociais e morais.

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O que diz a carta psicografada de João Paulo II?

Na mensagem atribuída ao pontífice, o texto inicia com um tom de urgência e reflexão profunda. “Até quando ignorarás os sinais que a Terra te envia?”, diz um dos trechos mais destacados.

A carta descreve o planeta como uma entidade viva em sofrimento. “A Terra é uma alma ferida, que geme sob o peso da ganância, da exploração e da indiferença humana”, afirma o suposto relato.

Outro trecho menciona a destruição ambiental e a escassez de recursos naturais. “Rios que antes eram vida agora choram como lágrimas, águas puras tornaram-se escassas e florestas inteiras desaparecem sob o peso da ação humana.”

Suposta carta psicografada do Papa João Paulo II revela destino do Papa Francisco (Foto: Arquivo / José Cruz / Abr)

O conteúdo também aborda problemas sociais e políticos, citando desigualdade, guerras e crises humanitárias ao redor do mundo. Segundo o texto, a indiferença seria um dos maiores males da humanidade moderna.

A mensagem ainda destaca que pequenas atitudes poderiam representar esperança. “Existem milagres silenciosos: gestos de amor, solidariedade e fé entre os povos ainda mantêm viva a chama da esperança.”

Por fim, a carta é encerrada com um apelo direto à responsabilidade humana. Segundo o suposto texto, a transformação do mundo não dependeria de forças externas, mas da mudança interior de cada indivíduo, com foco em amor, consciência e união entre os povos.