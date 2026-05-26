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Carta psicografada de Silvio Santos revela encontro emocionante com Hebe Camargo; leia

Suposta carta psicografada atribuída a Silvio Santos relata paz após a morte e reencontro com Hebe Camargo em uma colônia espiritual

Hannah Franco
fonte

Carta psicografada de Silvio Santos revela encontro emocionante com Hebe Camargo; leia (Divulgação/SBT)

Uma suposta carta psicografada atribuída a Silvio Santos voltou a repercutir nas redes sociais ao relatar detalhes sobre sua passagem para o plano espiritual e um suposto encontro com o pai e com Hebe Camargo após a morte. O comunicador morreu em agosto de 2024, aos 93 anos, em São Paulo, em decorrência de complicações causadas por uma broncopneumonia.

Meses após sua partida, o nome do fundador do SBT voltou ao centro das atenções por conta de uma suposta carta psicografada divulgada em um canal espiritualista no YouTube. Na mensagem, atribuída ao apresentador, ele descreve os primeiros momentos após o desencarne, fala sobre paz espiritual e relata um reencontro emocionante com pessoas importantes de sua vida.

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O que diz a carta psicografada de Silvio Santos?

Na mensagem atribuída a Silvio Santos, o apresentador inicia descrevendo como teria sido o instante de sua morte. “O momento de minha partida foi envolvido por uma paz indescritível. A sensação de deixar o plano físico foi como atravessar um véu fino”, afirma um dos trechos.

A carta também relata que ele não estaria sozinho durante a passagem espiritual. “Ao meu lado, uma presença familiar e acolhedora surgiu: meu pai, que esperava com um sorriso sereno.”

Segundo o suposto relato, o apresentador afirma ter sentido uma sensação de tranquilidade logo após deixar o corpo físico. “Fui envolvido em uma luz quente e acolhedora. Não havia dor. Apenas serenidade.”

Outro trecho que chamou atenção dos fãs foi a menção ao reencontro com Hebe Camargo. “Entre os espíritos que me receberam, para minha surpresa, estava minha amiga de longa data, Hebe Camargo. Com aquele mesmo brilho nos olhos que sempre carregou em vida.”

image (Reprodução/ Redes sociais)

A mensagem também descreve um local espiritual repleto de natureza e paz. “Fui encaminhado para uma colônia espiritual cercada por muito verde e águas cristalinas, onde espíritos emanavam carinho e compaixão.”

A carta ainda traz um recado direcionado a Carlos Alberto de Nóbrega, amigo de longa data do comunicador. “Sei que o coração pesa, mas lembre-se de que nossa amizade transcende o tempo e o espaço.”

O texto é encerrado com mensagens de carinho para a esposa, filhas, netos e admiradores. “Estou bem e em paz”, conclui a suposta carta atribuída a Silvio Santos.

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