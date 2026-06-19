Carta psicografada de Jô Soares expõe passagem pelo Umbral e traz relato de arrepiar; leia

Uma suposta carta psicografada atribuída a Jô Soares voltou a repercutir nas redes sociais ao trazer um relato intenso sobre os momentos que teriam sucedido sua morte. O apresentador morreu em 5 de agosto de 2022, aos 84 anos, deixando uma trajetória marcante na televisão brasileira e sendo lembrado como um dos maiores comunicadores do país.

Anos após sua partida, o nome de Jô Soares voltou ao centro das atenções por conta de uma suposta carta psicografada divulgada em um canal espiritualista. Na mensagem, atribuída ao humorista, ele descreve o choque ao descobrir que a vida continuava após a morte e relata uma experiência em uma região espiritual marcada por sofrimento e arrependimentos.

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O que diz a carta psicografada de Jô Soares?

Na mensagem atribuída a Jô Soares, o apresentador inicia com uma reflexão sobre sua postura em vida. “Escrevo desta outra dimensão com o intuito de compartilhar uma jornada que jamais imaginei percorrer. Durante décadas, fiz da minha incredulidade uma fortaleza.”

Segundo o suposto relato, ele acreditava que a morte representaria o fim absoluto. “Quando meu corpo sucumbiu ao peso dos anos, imaginei que a escuridão seria apenas silêncio eterno. Mas a morte tem um jeito único de reescrever as certezas humanas.”

Um dos trechos mais comentados descreve o que teria encontrado após o desencarne. “Fui arrancado da familiaridade do mundo terreno e lançado em um abismo de desespero e trevas. O Umbral, um lugar que tantas vezes ridicularizei, surgiu diante de mim.”

O apresentador durante a apresentação do programa "Viva o Gordo", exibido pela TV Globo na década de 80 (Divulgação/TV Globo)

A carta afirma que os próprios defeitos e excessos da vida teriam se transformado em fonte de sofrimento. “Vaidade, egoísmo, soberba e tudo aquilo que alimentei por tantos anos agora se erguiam diante de mim como sombras que me aprisionavam.”

Outro trecho menciona uma intensa batalha interior. “Não havia para onde correr. O campo de batalha era a minha própria consciência e o desespero era meu único companheiro. O tempo parecia não existir e cada instante se transformava em uma eternidade.”

Apesar do relato sombrio, a mensagem aponta para uma transformação. Segundo o texto, o comunicador teria abandonado o orgulho e passado a buscar auxílio. “Quando aceitei ouvir aquilo que sempre rejeitei, uma luz começou a surgir. Fui amparado por espíritos de amor e conduzido a um lugar de paz.”

A carta é encerrada com uma reflexão sobre humildade e aprendizado. “Compreendi que nenhuma inteligência humana é capaz de abarcar todos os mistérios da existência. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossas limitações e aprendemos a amar.”