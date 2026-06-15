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Camisa de futebol original ou falsificada? Veja 5 dicas para identificar

Consumidores precisam redobrar a atenção para distinguir peças originais de falsificações

Gabrielle Borges
fonte

Saiba como diferenciar blusas originais e falsificadas (Divulgação/Nike)

A Copa do Mundo impulsiona não apenas a disputa dentro de campo, mas também aquece de forma significativa o mercado de artigos esportivos. Em meio à procura intensa por camisas de seleções e clubes, cresce também a circulação de produtos vendidos pela internet e em lojas físicas, mas é preciso ter cuidado: a procedência nem sempre é garantida.

Diante disso, consumidores precisam redobrar a atenção para distinguir peças originais de falsificações. Confira algumas dicas para evitar cair em golpes.

Etiquetas e códigos ajudam a confirmar a autenticidade

Um dos primeiros pontos a observar está nas informações presentes na própria etiqueta. Camisas oficiais costumam trazer dados detalhados sobre fabricação, composição do tecido e numeração. Além disso, muitas marcas adotam códigos de verificação, como QR Codes ou numerações específicas, que permitem confirmar a autenticidade do produto junto ao fabricante.

Qualidade do tecido

Outro critério importante é a qualidade do material. Os modelos originais são produzidos com tecidos tecnológicos, desenvolvidos para oferecer melhor ventilação, conforto térmico e desempenho durante o uso. O acabamento tende a ser mais uniforme, com costuras precisas e ausência de falhas visíveis.

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Detalhes de escudos e logos 

A atenção deve se estender também aos elementos visuais da peça, como escudos, logotipos e patrocinadores. Em camisas oficiais, esses detalhes apresentam alto padrão de definição, bordados bem alinhados e aplicação cuidadosa. Já em versões falsificadas, é comum encontrar desalinhamentos, estampas com baixa nitidez e irregularidades no acabamento.

Preço abaixo do mercado é sinal de alerta

O preço também pode ser um indicativo relevante. Embora promoções sejam comuns, valores muito abaixo da média praticada pelo mercado costumam acender um sinal de alerta. Isso porque camisas oficiais envolvem custos de licenciamento, tecnologia e produção que impactam diretamente no valor final ao consumidor.

Lojas oficiais e revendedores

Por fim, a recomendação é priorizar sempre canais de venda autorizados, como lojas oficiais das marcas esportivas, clubes ou revendedores credenciados. Além de garantir a procedência do produto, o consumidor também conta com suporte, possibilidade de troca e garantia, fatores essenciais na hora da compra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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