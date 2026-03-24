VÍDEO: Cães fogem de açougue clandestino e percorrem 17 km para voltar ao lar

Um caso comovente envolvendo cães roubados no nordeste da China ganhou repercussão internacional. Sete animais de diferentes raças, levados por traficantes que abasteciam um açougue clandestino, conseguiram escapar do cativeiro e caminhar juntos cerca de 17 quilômetros até retornar às suas casas, na província de Jilin.

Os animais foram roubados de três famílias diferentes em uma mesma aldeia. Segundo relatos, os animais teriam sido levados por indivíduos ligados ao comércio ilegal de carne canina, prática ainda registrada em algumas regiões, especialmente durante o inverno, quando o consumo desse tipo de carne é mais comum.

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Resgate com ajuda de drones

Após a viralização de vídeos nas redes sociais mostrando o grupo de cães caminhando juntos por uma rodovia, voluntários de uma base de resgate local passaram a acompanhar o trajeto dos animais. A operação contou com o uso de drones para monitoramento aéreo, garantindo que os cães retornassem em segurança até seus tutores.

A organização Bitter Coffee, que participou do rastreamento, informou que os animais pertencem a famílias vizinhas e mantinham forte vínculo entre si. A principal hipótese dos voluntários é que os cães tenham sido transportados em um caminhão de carga e, durante uma parada, conseguiram escapar ou saltar do veículo, iniciando a longa jornada de volta para casa.

Confira:

Comércio ilegal de carne canina

De acordo com a Associação de Proteção Animal de Dalian, a criação de cães para abate é rara devido ao alto custo. Por isso, cães de rua e, principalmente, animais de estimação roubados acabam sendo os principais alvos dos açougues clandestinos.

Em regiões do norte chinês, o consumo de carne de cachorro ainda é associado a tradições culturais, com a crença de que o alimento ajuda a manter o corpo aquecido durante o inverno rigoroso.

Apesar de o roubo de animais ser considerado crime, sujeito a multa ou até prisão, dependendo do valor do animal, a ausência de uma proibição clara sobre o consumo de carne canina dificulta a punição e o combate efetivo a essas práticas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)