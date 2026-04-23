Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Brasileiros são presos nos EUA por suspeita de fraude milionária em serviços de imigração

Segundo as investigações, o grupo é acusado de enganar imigrantes em situação irregular com promessas de serviços de imigração e asilo, acumulando mais de US$ 20 milhões ao longo dos anos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: wirestock / Freepik)

Uma operação conjunta das autoridades do Condado de Orange, nos Estados Unidos, levou à prisão de quatro brasileiros suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude e extorsão ligado à empresa Legacy Imigra.

Foram detidos o fundador da empresa, Vagner Soares De Almeida, a esposa Juliana Colucci, além dos associados Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva.

Segundo as investigações, o grupo é acusado de enganar imigrantes em situação irregular com promessas de serviços de imigração e asilo, acumulando mais de US$ 20 milhões ao longo dos anos. A defesa dos envolvidos não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto.

VEJA MAIS

image Israel e Líbano devem retomar nesta quinta negociações diretas nos EUA para ampliar cessar-fogo
O encontro entre a embaixadora do Líbano nos EUA, Nada Hamadeh Moawad, e seu homólogo israelense, Yechiel Leiter, será o segundo entre os dois diplomatas

image Pentágono diz que levará meses para limpar minas no Estreito de Ormuz
Autoridades do Departamento de Defesa prestaram informações sobre a guerra contra o Irã

De acordo com as autoridades americanas, o esquema operava com base em fraude organizada, extorsão e prática não autorizada da advocacia, atingindo principalmente imigrantes da comunidade brasileira.

Ao menos sete vítimas já foram identificadas, com prejuízos entre US$ 2.500 e US$ 26 mil cada, mas os investigadores acreditam que o número total pode chegar a centenas de pessoas.

A ação foi conduzida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Orange, John Mina, em conjunto com o Departamento de Investigações de Segurança Interna (HSI) e o Gabinete do Procurador-Geral da Flórida. As autoridades orientam possíveis vítimas a entrarem em para colaborar com o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BRASILEIROS

EUA

IMIGRAÇÃO

FRAUDE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda