Belém sedia a cerimônia do II Prêmio Ampla de Jornalismo; Grupo Liberal soma prêmios

A TV Liberal e o jornal O Liberal recebem quatro prêmios nesta edição

Thaline Silva*
fonte

o primeiro lugar da categoria Nacional foi para a reportagem “Projeto recupera manguezais na Amazônia”, de Jalília Messias (Jornal Nacional) (Reprodução/ Instagram : @jornalnacional)

Belém recebe nesta quarta-feira (3) a cerimônia do II Prêmio Ampla de Jornalismo, promovido pela Ampla Amazônia – Plataforma de Liderança. O evento será realizado a partir das 19h, no restaurante Manjar das Garças, reunindo jornalistas, pesquisadores, ambientalistas e representantes de veículos de comunicação de várias regiões do país. O Grupo Liberal se destacou na premiação, com jornalistas da TV Liberal e do jornal O Liberal conquistando a Categoria Nacional e Estadual. 

A segunda edição consolida o prêmio como uma das principais iniciativas voltadas ao incentivo do jornalismo sobre sustentabilidade e desenvolvimento amazônico. Nesta edição, foram 350 trabalhos inscritos — quase o dobro da estreia, em 2024 — o que, segundo a organização, demonstra o crescente interesse pela cobertura qualificada da Amazônia.

“O Prêmio Ampla de Jornalismo nasceu para incentivar uma cobertura qualificada sobre a Amazônia, e ver o crescimento da segunda edição confirma que estamos no caminho certo”, afirma Giussepp Mendes, cofundador da Ampla Amazônia. Para ele, o aumento das inscrições reforça o compromisso de profissionais em produzir reportagens que buscam soluções e estimulam mudanças na região.

Neste ano, o prêmio tem curadoria da jornalista Giuliana Morrone, que também apresentará a cerimônia. O tema escolhido, “COP 30 — Soluções para os Desafios Climáticos e para o Desenvolvimento Amazônico”, destaca a importância do jornalismo de soluções e o protagonismo da região na agenda climática global.

Ao todo, o concurso contemplou quatro categorias: Nacional, Estadual, Digital e Fotojornalismo. Os prêmios variam de R$ 10 mil a R$ 20 mil, além de troféus e certificados.

Grupo Liberal

Entre os vencedores, o primeiro lugar da categoria Nacional foi para a reportagem “Projeto recupera manguezais na Amazônia”, de Jalília Messias (Jornal Nacional). No âmbito estadual, a vencedora foi Fábia Sepêda (TV Liberal), com a reportagem “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água”.

Em segundo lugar, a matéria "Balbina, a maior tragédia amazônica", do repórter especial Ronaldo Brasiliense, do jornal O Liberal. O terceiro lugar foi para o Programa Bora Lá, da TV Liberal, com "Homenagem ao Dia da Amazônia", de autoria de Mauro Cesar Rodrigues de Oliveira Filho.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Palavras-chave

Prêmio Ampla

Grupo Liberal

Variedades
