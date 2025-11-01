Banhistas fazem vídeos de sexo em jet ski, viralizam e geram polêmica nas redes sociais
Autoridades investigam imagens explícitas feitas em ponto turístico famoso no Brasil
Um conjunto de vídeos com cenas de sexo explícito gravadas em jet ski em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, viralizou nas redes sociais e causou grande repercussão entre moradores, turistas e autoridades locais. As imagens, que circularam amplamente nos últimos dias, mostram um casal em momentos íntimos sobre a moto aquática, em plena luz do dia, nas águas cristalinas do balneário.
Conhecida por suas piscinas naturais e paisagens paradisíacas, Maragogi é um dos destinos turísticos mais visitados do Nordeste, o que tornou o episódio ainda mais comentado. Moradores e visitantes manifestaram indignação e repúdio à gravação, apontando desrespeito ao espaço público e aos frequentadores da região. Muitos relataram preocupação com a imagem da cidade.
Autoridades apuram o caso
De acordo com informações da Polícia Civil de Alagoas, uma investigação foi aberta para identificar os envolvidos e apurar possíveis crimes relacionados à exposição de conteúdo sexual em local público. A prática, além de atentado ao pudor, pode se enquadrar em crimes previstos no Código Penal e na Lei de Importunação Sexual.
Em nota, a prefeitura de Maragogi também se pronunciou, reforçando que o município “não compactua com qualquer ato que desrespeite o espaço público ou comprometa a imagem do destino turístico” e que o caso está sendo tratado com as autoridades competentes.
Repercussão nas redes
Os vídeos, inicialmente compartilhados em grupos de mensagens, se espalharam rapidamente por plataformas como X (antigo Twitter) e Instagram, alcançando grande audiência e gerando debates sobre exposição, privacidade e limites nas redes sociais. Muitos internautas cobraram punição aos envolvidos, enquanto outros destacaram o risco de disseminar material impróprio, o que também pode configurar crime.
