Banhistas fazem vídeos de sexo em jet ski, viralizam e geram polêmica nas redes sociais

Um conjunto de vídeos com cenas de sexo explícito gravadas em jet ski em Maragogi, no litoral norte de Alagoas, viralizou nas redes sociais e causou grande repercussão entre moradores, turistas e autoridades locais. As imagens, que circularam amplamente nos últimos dias, mostram um casal em momentos íntimos sobre a moto aquática, em plena luz do dia, nas águas cristalinas do balneário.

Conhecida por suas piscinas naturais e paisagens paradisíacas, Maragogi é um dos destinos turísticos mais visitados do Nordeste, o que tornou o episódio ainda mais comentado. Moradores e visitantes manifestaram indignação e repúdio à gravação, apontando desrespeito ao espaço público e aos frequentadores da região. Muitos relataram preocupação com a imagem da cidade.

Autoridades apuram o caso

De acordo com informações da Polícia Civil de Alagoas, uma investigação foi aberta para identificar os envolvidos e apurar possíveis crimes relacionados à exposição de conteúdo sexual em local público. A prática, além de atentado ao pudor, pode se enquadrar em crimes previstos no Código Penal e na Lei de Importunação Sexual.

Em nota, a prefeitura de Maragogi também se pronunciou, reforçando que o município “não compactua com qualquer ato que desrespeite o espaço público ou comprometa a imagem do destino turístico” e que o caso está sendo tratado com as autoridades competentes.

Repercussão nas redes

Os vídeos, inicialmente compartilhados em grupos de mensagens, se espalharam rapidamente por plataformas como X (antigo Twitter) e Instagram, alcançando grande audiência e gerando debates sobre exposição, privacidade e limites nas redes sociais. Muitos internautas cobraram punição aos envolvidos, enquanto outros destacaram o risco de disseminar material impróprio, o que também pode configurar crime.