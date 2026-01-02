Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Avisar radar pelo celular é infração? Veja o que diz a lei!

Um dos questionamentos mais comuns entre motoristas diz respeito ao uso do celular para avisar sobre radares em rodovias e vias urbanas

Gabrielle Borges
fonte

A lei brasileira é objetiva em relação ao uso do celular enquanto se dirige (Freepik)

Com a presença cada vez maior da tecnologia nos veículos, aumentam também as dúvidas dos condutores sobre o que é permitido pela legislação de trânsito. Um dos questionamentos mais comuns entre motoristas diz respeito ao uso do celular para avisar sobre radares em rodovias e vias urbanas.

Aplicativos de navegação que indicam pontos de fiscalização são proibidos? O simples alerta pode resultar em multa? A resposta depende diretamente do que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e, principalmente, da forma como o telefone é utilizado durante a condução do veículo.

O que a legislação diz sobre celular ao volante?

A lei brasileira é objetiva em relação ao uso do celular enquanto se dirige. De acordo com o artigo 252 do CTB, constitui infração gravíssima conduzir o veículo segurando ou manuseando telefone celular, independentemente do motivo. A norma abrange ações como digitar mensagens, tocar repetidamente na tela, configurar aplicativos ou qualquer interação que desvie a atenção do motorista da via.

Ou seja, não é o conteúdo do aplicativo que caracteriza a infração, mas o ato de manusear o aparelho durante a condução, o que pode comprometer a segurança no trânsito e resultar em penalidades previstas em lei.

VEJA MAIS

image Ferrari define data de lançamento do carro para 2026 e promete abordagem 'agressiva'
O lançamento da Ferrari terá a presença dos pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que darão aos novos carros um shakedown (treino curto e leve) após o evento



[[(standard.Article) Ford prevê encargo de US$ 19,5 bi com EVs e recua de estratégia totalmente elétrica]]

image Roberto Carlos está 'sem maiores problemas' após acidente com Cadillac em Gramado
O artista gravava o videoclipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu o controle do veículo e atingiu outros três carros e uma árvore


 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não traz nenhum artigo específico que proíba apps de alerta de radares. A maioria desses aplicativos usa informações públicas, como a localização de radares fixos, muitas vezes já sinalizados pelas autoridades de trânsito.

A lei faz uma distinção clara: informar é permitido, interferir é proibido. É ilegal o uso de dispositivos que tenham o objetivo de burlar, bloquear ou anular a fiscalização eletrônica, como detectores ativos de radar. 

Onde o motorista pode ser multado?

Mesmo que o app em si não seja proibido, o condutor pode ser autuado se manusear o celular de forma inadequada. Os principais riscos de multa estão relacionados ao uso do aparelho durante a direção, e não ao aplicativo.

Algumas medidas de segurança essenciais incluem:

  • Nunca manusear o celular com o veículo em movimento;

  • Usar suporte adequado, sem obstruir a visão;

  • Configurar o app antes de iniciar a viagem;

  • Preferir comandos de voz, reduzindo distrações;

  • Evitar ajustes rápidos durante o trajeto, que já configuram infração.

Como usar aplicativos de alerta de radar dentro da lei?

Para usar esses aplicativos de forma legal e segura, o planejamento do motorista é fundamental. O app deve funcionar como um apoio passivo, semelhante a um GPS tradicional.

Antes de sair, é recomendado:

  • Instalar o aplicativo;
  • Criar conta e definir a rota;
  • Ajustar todas as preferências com o veículo parado em local seguro.

Essa prática ajuda a evitar multas, reduzir riscos de acidentes e reforça a condução responsável, mantendo o foco na sinalização, nos limites de velocidade e nas condições da estrada.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

variedades

carros

aplicativos de carro

multas de trânsito

radares de trânsito

Variedades
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda