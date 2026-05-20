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Ator de 'Eu, a Patroa e as Crianças' leva golpe e paga caro por camisa de escola pública do Rio

O artista desembarcou no país no início de maio e vem compartilhando momentos da viagem com os seguidores

Gabrielle Borges
fonte

A cena rapidamente gerou comentários bem-humorados entre os fãs (Reprodução/Instagram: @ theandrewmcfarlane)

Andrew McFarlane, conhecido por interpretar Tony na série "Eu, a Patroa e as Crianças", viralizou nas redes sociais durante passagem pelo Brasil. O ator chamou atenção após publicar um vídeo em que aparece usando uma camiseta da Prefeitura do Rio de Janeiro em uma tentativa divertida de “parecer brasileiro”.

O artista desembarcou no país no início de maio e vem compartilhando momentos da viagem com os seguidores. Em São Paulo, Andrew encontrou o dublador Rodrigo Antas, responsável por dar voz ao personagem Tony na versão brasileira da série, além do influenciador Gee Danioti.

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Golpe em compra de roupa

Já no Rio de Janeiro, um episódio inusitado acabou ganhando repercussão entre os internautas. Segundo o ator, um amigo sugeriu que ele tentasse parecer menos “gringo” para evitar cobranças mais altas voltadas a turistas. A partir daí, Andrew decidiu comprar uma roupa que o ajudasse a se misturar aos brasileiros. A camisa foi vendida pelo valor de R$ 200 e sem saber, Andrew acabou comprando uma camiseta oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, peça usada por alunos da rede municipal de ensino

Confira

 

No vídeo publicado nas redes, o ator aparece vestindo a camiseta e pergunta em tom descontraído: “Agora sou brasileiro?”. A cena rapidamente gerou comentários bem-humorados entre os fãs. “Dei um grito com a camisa da escola municipal”, escreveu uma internauta. “Meu Deus! Tinha que ser no Rio de Janeiro”, comentou outra.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

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