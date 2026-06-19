Apresentadora divulga falsa morte do pai de Messi em programa ao vivo e é demitida

A apresentadora Florencia Peña e integrantes da equipe de produção da LuzuTV, uma das principais plataformas de streaming da Argentina, foram demitidos após a divulgação de uma informação falsa envolvendo a família do craque Lionel Messi. Durante uma transmissão ao vivo, a comunicadora anunciou equivocadamente a suposta morte de Jorge Messi, pai do capitão da seleção argentina.

Diante da repercussão imediata, um dos produtores assumiu a responsabilidade pelo erro e esclareceu que a informação havia circulado nas redes sociais, mas não possuía qualquer confirmação de fontes jornalísticas confiáveis.

“Há muitos rumores circulando e publicações nas redes sociais, mas a informação não foi confirmada por nenhum veículo de comunicação. Estamos esclarecendo isso por precaução e pedimos desculpas por termos divulgado a notícia antes da devida verificação”, afirmou o produtor.

Apresentadora comentou o erro ao vivo

Após o pedido de desculpas da produção, Florencia tentou contextualizar o ocorrido e destacou os desafios enfrentados atualmente na disseminação de informações nas plataformas digitais.

“Espero que isso não seja verdade. Hoje em dia, muitas vezes é difícil distinguir o que é falso do que é real. É preciso confirmar tudo antes de acreditar”, comentou.

A declaração, no entanto, não impediu a onda de críticas nas redes sociais. Internautas e profissionais da comunicação apontaram falhas graves no processo de checagem da informação antes de sua divulgação ao público.

O episódio aconteceu enquanto o programa estava no ar. Florencia interrompeu o assunto que era debatido no momento para informar ao público que havia recebido a notícia por meio do ponto eletrônico. Pouco depois, porém, ela percebeu que a informação não havia sido confirmada e questionou a própria equipe. “É falso? O que aconteceu?”, perguntou a apresentadora durante a transmissão.

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Emissora anuncia medidas e cancela programa

Após a repercussão negativa, integrantes da própria LuzuTV se manifestaram publicamente condenando o episódio. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, a emissora considerou o erro inaceitável e iniciou uma apuração interna para identificar responsabilidades. Como consequência, o programa “El Show del Verano” foi cancelado, e Florencia Peña deixou oficialmente o canal de streaming.

Depois do anúncio de sua saída, a apresentadora utilizou seu perfil no Instagram para publicar uma nova mensagem de desculpas direcionada aos espectadores e, especialmente, à família Messi. “Peço desculpas à família Messi pelo momento terrível que imagino que estejam enfrentando. Tenho muita vergonha de ter sido o instrumento dessa dor”, escreveu.

Apresentadora pede desculpas

Na publicação, Florencia explicou que a informação chegou até ela durante a transmissão, já supostamente verificada pela equipe de produção. “Essa notícia falsa me foi repassada ao vivo e apresentada como checada pela produção do programa. Eu acreditei na informação”, afirmou.

Apesar de atribuir a origem do erro à equipe responsável pela apuração, a comunicadora disse assumir sua parcela de responsabilidade e justificou sua decisão de deixar a emissora.

“Assumo a responsabilidade por ter participado desse erro. Por isso, decidi encerrar minha participação na Luzu. Peço desculpas sinceras mais uma vez”, concluiu.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)