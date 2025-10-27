Apresentador descobre ao vivo que esposa foi presa por planejar sua morte

Um dos momentos mais perturbadores da carreira do apresentador Aron Goodwin, do programa "Destino Paranormal", foi vivido recentemente. Ele descobriu, em tempo real, durante a gravação de um episódio, que sua esposa havia sido presa nos Estados Unidos sob a acusação de planejar seu assassinato.

Goodwin, de 49 anos, soube da chocante informação enquanto trabalhava. A prisão de Victoria Goodwin, de 32 anos, ocorreu em março deste ano, mas o caso ganhou visibilidade pública somente na última semana, com a transmissão do programa. Victoria foi sentenciada a uma pena que varia entre 36 e 90 meses de prisão por conspiração para homicídio.

Confira o vídeo (em inglês) do momento em que Aron recebe a ligação informando sobre a prisão:

Detalhes do plano de assassinato

Conforme informações divulgadas pelo site TMZ, Victoria mantinha comunicação com um detento da Flórida desde 2024, com quem articulou os pormenores do crime. O esquema veio à tona após a apreensão do celular do preso, que revelou uma série de mensagens trocadas entre os dois envolvidos.

Em uma das conversas, Victoria expressou: “Eu sou uma pessoa ruim? Escolhi acabar com a existência dele em vez do divórcio”. As investigações indicam que ela ofereceu aproximadamente 11,5 mil dólares (equivalente a mais de R$ 61 mil) para a execução do assassinato, efetuando um pagamento inicial de 2,5 mil dólares (cerca de R$ 13,4 mil).

Durante o interrogatório, Victoria Goodwin se defendeu, alegando que as mensagens eram apenas fantasiosas e que ela acreditava estar negociando a compra de um celular, e não a contratação de um assassino.

O desabafo do apresentador após o caso

Visivelmente abalado com a situação, Aron Goodwin utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido.

“Para toda a imprensa que está me mandando mensagens: obrigado por entrarem em contato e por serem incríveis, mas infelizmente eu ainda não posso falar sobre nada”, declarou o apresentador em sua postagem.

Ele continuou, expressando sua dor e frustração: “Eu poderia dizer que estou bem, mas prefiro ser honesto. Só saibam que não estou nada bem, e que cada dia tem sido pior com tudo o que venho descobrindo. Dizem que com o tempo tudo melhora, mas eu só quero que o divórcio acabe para poder seguir com a minha vida. Este tem sido o pior ano da minha vida”.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)