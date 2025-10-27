Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Apresentador descobre ao vivo que esposa foi presa por planejar sua morte

Aron Goodwin, do "Destino Paranormal", recebeu a impactante notícia durante as gravações do programa; Victoria Goodwin foi condenada por conspiração para homicídio

Jennifer Feitosa
fonte

Aron Goodwin e Victoria Goodwin (Instagram @aarongoodwin)

Um dos momentos mais perturbadores da carreira do apresentador Aron Goodwin, do programa "Destino Paranormal", foi vivido recentemente. Ele descobriu, em tempo real, durante a gravação de um episódio, que sua esposa havia sido presa nos Estados Unidos sob a acusação de planejar seu assassinato.

Goodwin, de 49 anos, soube da chocante informação enquanto trabalhava. A prisão de Victoria Goodwin, de 32 anos, ocorreu em março deste ano, mas o caso ganhou visibilidade pública somente na última semana, com a transmissão do programa. Victoria foi sentenciada a uma pena que varia entre 36 e 90 meses de prisão por conspiração para homicídio.

Confira o vídeo (em inglês) do momento em que Aron recebe a ligação informando sobre a prisão:

Detalhes do plano de assassinato

Conforme informações divulgadas pelo site TMZ, Victoria mantinha comunicação com um detento da Flórida desde 2024, com quem articulou os pormenores do crime. O esquema veio à tona após a apreensão do celular do preso, que revelou uma série de mensagens trocadas entre os dois envolvidos.

Em uma das conversas, Victoria expressou: “Eu sou uma pessoa ruim? Escolhi acabar com a existência dele em vez do divórcio”. As investigações indicam que ela ofereceu aproximadamente 11,5 mil dólares (equivalente a mais de R$ 61 mil) para a execução do assassinato, efetuando um pagamento inicial de 2,5 mil dólares (cerca de R$ 13,4 mil).

Durante o interrogatório, Victoria Goodwin se defendeu, alegando que as mensagens eram apenas fantasiosas e que ela acreditava estar negociando a compra de um celular, e não a contratação de um assassino.

O desabafo do apresentador após o caso

Visivelmente abalado com a situação, Aron Goodwin utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido.

“Para toda a imprensa que está me mandando mensagens: obrigado por entrarem em contato e por serem incríveis, mas infelizmente eu ainda não posso falar sobre nada”, declarou o apresentador em sua postagem.

Ele continuou, expressando sua dor e frustração: “Eu poderia dizer que estou bem, mas prefiro ser honesto. Só saibam que não estou nada bem, e que cada dia tem sido pior com tudo o que venho descobrindo. Dizem que com o tempo tudo melhora, mas eu só quero que o divórcio acabe para poder seguir com a minha vida. Este tem sido o pior ano da minha vida”.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

