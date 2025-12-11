Após gafe no Prêmio Multishow, Zé Felipe responde web se realmente sabe ler: 'um pouquinho'

O cantor Zé Felipe se pronunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (10), após virar alvo de críticas por causa de um vídeo que viralizou durante o Prêmio Multishow 2025. Nas imagens, o artista aparece se atrapalhando ao anunciar o vencedor da categoria Álbum do Ano, o que gerou piadas e comentários irônicos na web.

No vídeo publicado em seu Instagram, Zé Felipe contou que a confusão aconteceu na hora de abrir o envelope com o nome do vencedor.

"Galera, é o seguinte: ontem foi o Prêmio Multishow e eu anunciei a categoria junto com a Kenya [Sade], Álbum do Ano. Beleza. Fui abrir lá o envelope, quando abri: Álbum do Ano é o Dominguinho, que é do João Gomes, do Jota.Pê e do Mestrinho. Incrível. Aí estava escrito Dominguinho. Eu falei: 'Beleza, Dominguinho é o cantor ou é o álbum?' Fiquei na dúvida", explicou.

VEJA MAIS

A categoria premiava o álbum “Dominguinhos”, de João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho — e não o cantor Dominguinhos, já falecido.

Sem certeza sobre o que estava escrito, Zé Felipe disse que preferiu esperar a fala da apresentadora.

“Quando ela falou: ‘Álbum do Ano, Dominguinho’, eu falei: ‘Do guinho’. E foi junto. Mas eu sei ler. Não sou mestre da leitura, não, mas um pouquinho eu sei, tá?”, completou o cantor, em tom bem-humorado.

Internet reage à gafe de Zé Felipe

A participação do filho de Leonardo ao lado de Kenya Sade gerou milhares de comentários nas redes sociais.

“O Zé Felipe não sabendo ler ‘Dominguinho’ para anunciar o vencedor”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

“Sacanagem a produção não pôr uma foto”, brincou o humorista Paulinho Serra.

Outros internautas não perderam a chance de provocar o sertanejo:

“Não deve saber ler”, postou um.

“Mais terrível ainda é quem colocou ele para ler o prêmio mais importante da noite”, criticou outro.

“Estou rindo tanto!”, comentou mais um usuário.

Arrependimento por não tirar foto com Gilberto Gil

Durante o desabafo, Zé Felipe também lamentou não ter aproveitado a oportunidade de tirar uma foto com Gilberto Gil, grande homenageado da noite.

“Queria ter tirado uma foto com Gilberto Gil, mas fiquei com vergonha”, afirmou o artista, que atualmente namora a cantora Ana Castela.

Histórico escolar volta à tona

A repercussão trouxe de volta um assunto antigo envolvendo o cantor: sua saída precoce da escola. Zé Felipe deixou os estudos aos 14 anos, quando ainda estava no sétimo ano do Ensino Fundamental. Ele repetiu a série três vezes antes de abandonar o colégio.

O tema voltou a circular depois que o pai do cantor, Leonardo, relembrou o episódio durante uma entrevista ao canal de Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé.

“Com 14 anos ele parou de estudar. Ia para o colégio e ficava trancado no banheiro. Todo santo dia a Poliana [mãe dele] ia lá. Teve um dia que ele disse que não queria mais estudar e que ninguém fazia ele estudar”, contou o sertanejo.

Leonardo afirmou que insistir não adiantava:

“Aí veio o povo dizendo que eu não podia deixar. Eu falei: ‘Só se eu matar ele’. Ele ia para a escola para atrapalhar o povo. Saiu da escola e ficou me atentando em casa o dia inteiro”, brincou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)