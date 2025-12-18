Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ana Castela desabafa sobre boatos com Zé Felipe: ‘ou sou sapatão ou estou grávida’

Cantora nega boatos criados com uso de inteligência artificial e reage a especulações sobre sua vida pessoal

Riulen Ropan
fonte

As especulações ganharam força após Ana Castela e Zé Felipe aparecerem juntos no casamento de amigos. (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Ana Castela usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para se pronunciar sobre os rumores de gravidez envolvendo seu relacionamento com Zé Felipe. A artista, que já vinha sendo alvo de comentários sobre sua vida íntima, negou as especulações.

Em tom irônico, a Boiadeira comentou a sucessão de boatos que circularam nos últimos dias. “Ou sou sapatão ou estou grávida. Os dois, no momento, não dá”, disse, ao rebater as fofocas.

Imagens adulteradas impulsionaram boatos

As especulações ganharam força após Ana Castela e Zé Felipe aparecerem juntos no casamento de amigos. Em uma das fotos do evento, o cantor surge com as mãos na cintura da namorada. Pouco depois, a imagem começou a circular de forma manipulada nas redes sociais, com a inclusão de elementos como teste de gravidez e até exame de ultrassom, que não faziam parte do registro original.

O uso de inteligência artificial para adulterar as imagens contribuiu para ampliar as expeculações e reforçar os rumores de uma suposta gestação.

VEJA MAIS

image Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora
A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

image Ana Castela é fotografada com biquíni fio-dental ao lado de Zé Felipe
O casal estava em Balneário Camboriú para a gravação do projeto "AgroPlay Verão in BC"

image Ana Castela revela que usa cola para disfarçar orelhas 'de abano': 'Não pedi para nascer assim'
A sertaneja disse que já sofreu muito bullying pela característica

Polêmica anterior envolveu especulações sobre sexualidade

Antes dos boatos de gravidez, o nome de Ana Castela já havia dominado as redes sociais na terça-feira (16), após a influenciadora Vivi Wanderley publicar um vídeo ao lado de Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Na gravação, as participantes levantavam questionamentos sobre a sexualidade de pessoas públicas, incluindo a da cantora.

A repercussão foi imediata e gerou críticas. Diante do episódio, Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, saiu em defesa da namorada publicamente.

Equipe jurídica se manifesta e avalia medidas

A equipe jurídica do Grupo AgroPlay, responsável pela carreira de Ana Castela, divulgou uma nota oficial de esclarecimento e repúdio, afirmando que está analisando medidas judiciais para responsabilizar os envolvidos na propagação de informações falsas e ofensivas.

Pedido de desculpas e caso encerrado

Após a repercussão negativa, Vivi Wanderley se desculpou publicamente, afirmando que a fala foi uma “suposição inadequada” e que ocorreu em tom de brincadeira. Em entrevista à Quem, na noite de quarta-feira (17), a influenciadora disse que a situação foi resolvida e garantiu que ela e Ana Castela estão “resolvidíssimas”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ana castela

zé felipe

ana castela grávida
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda