Ana Castela desabafa sobre boatos com Zé Felipe: ‘ou sou sapatão ou estou grávida’

A cantora Ana Castela usou as redes sociais nesta quinta-feira (18) para se pronunciar sobre os rumores de gravidez envolvendo seu relacionamento com Zé Felipe. A artista, que já vinha sendo alvo de comentários sobre sua vida íntima, negou as especulações.

Em tom irônico, a Boiadeira comentou a sucessão de boatos que circularam nos últimos dias. “Ou sou sapatão ou estou grávida. Os dois, no momento, não dá”, disse, ao rebater as fofocas.

Imagens adulteradas impulsionaram boatos

As especulações ganharam força após Ana Castela e Zé Felipe aparecerem juntos no casamento de amigos. Em uma das fotos do evento, o cantor surge com as mãos na cintura da namorada. Pouco depois, a imagem começou a circular de forma manipulada nas redes sociais, com a inclusão de elementos como teste de gravidez e até exame de ultrassom, que não faziam parte do registro original.

O uso de inteligência artificial para adulterar as imagens contribuiu para ampliar as expeculações e reforçar os rumores de uma suposta gestação.

Polêmica anterior envolveu especulações sobre sexualidade

Antes dos boatos de gravidez, o nome de Ana Castela já havia dominado as redes sociais na terça-feira (16), após a influenciadora Vivi Wanderley publicar um vídeo ao lado de Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Na gravação, as participantes levantavam questionamentos sobre a sexualidade de pessoas públicas, incluindo a da cantora.

A repercussão foi imediata e gerou críticas. Diante do episódio, Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, saiu em defesa da namorada publicamente.

Equipe jurídica se manifesta e avalia medidas

A equipe jurídica do Grupo AgroPlay, responsável pela carreira de Ana Castela, divulgou uma nota oficial de esclarecimento e repúdio, afirmando que está analisando medidas judiciais para responsabilizar os envolvidos na propagação de informações falsas e ofensivas.

Pedido de desculpas e caso encerrado

Após a repercussão negativa, Vivi Wanderley se desculpou publicamente, afirmando que a fala foi uma “suposição inadequada” e que ocorreu em tom de brincadeira. Em entrevista à Quem, na noite de quarta-feira (17), a influenciadora disse que a situação foi resolvida e garantiu que ela e Ana Castela estão “resolvidíssimas”.

