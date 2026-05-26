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Amor ou cilada? Ladrão viraliza após beijar vítima durante assalto em sorveteria

Os suspeitos roubaram o celular da mulher, o dinheiro do caixa e alguns picolés da loja

Victoria Rodrigues
fonte

Nas imagens, a mulher parece não compreender o beijo na mão. (Foto: Reprodução/ X)

Um assalto viralizou nas redes sociais após o ladrão fazer um gesto inusitado enquanto agia em uma sorveteria, que fica situada na Cidade Ocidental (GO). Durante o episódio, um dos homens que estavam envolvidos na ação beijou a mão de uma mulher antes de finalizar o roubo na loja. Mas será que isso indicou um romance ou um pedido de desculpas?

De acordo com as imagens de segurança do local, o estabelecimento comercial estava sem clientes segundos antes de dois homens vestidos com roupas pretas entrarem na sorveteria, fingindo serem "apenas clientes". Até que é possível observar um deles se levantando e jogando algo no lixo, gesto esse que pode ser identificado como uma "deixa" para que o outro suspeito o acompanhasse para iniciar o roubo na loja.

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O suspeito, que decidiu se entregar, apresentava algumas escoriações pelo corpo

Afinal, era amor ou cilada?

Os dois criminosos se aproximaram do balcão e iniciaram uma conversa com a atendente do local, até que, enquanto eles fingiam pagar pelos pedidos que haviam escolhido somente para "enganar a vítima", um dos homens sacou um revólver da cintura e passou a ameaçá-la. Naquela noite, eles roubaram o dinheiro do caixa, o celular da funcionária e, por último, alguns picolés que eles também pegaram na loja.

Contudo, o que mais chamou a atenção nas imagens do crime foi que, antes de fugir do estabelecimento, um dos homens resolveu beijar a mão da vítima, que, inclusive, pareceu não compreender o que estava acontecendo. Após a denúncia realizada à Polícia Militar, um dos suspeitos foi preso em flagrante e parte dos itens roubados foi recuperada, incluindo o celular da vítima e parte do dinheiro levado durante o roubo na sorveteria.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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