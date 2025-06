Airfryer: veja 5 alimentos e itens que você nunca deve colocar na fritadeira elétrica

A airfryer se tornou um dos eletrodomésticos mais populares nas cozinhas brasileiras por sua praticidade e por permitir preparar alimentos com pouco ou nenhum óleo. No entanto, alguns ingredientes e objetos são totalmente proibidos de serem usados na fritadeira sem óleo, sob risco de causar danos ao equipamento e até acidentes domésticos.

As próprias fabricantes alertam que o uso incorreto pode gerar perda de garantia, mau funcionamento ou provocar acidentes. Por isso, confira 5 coisas que não deve ir na airfryer.

1. Líquidos: água, caldos e sopas

A airfryer não é um micro-ondas ou uma panela elétrica. Aquecer líquidos como água, leite ou sopas dentro dela pode causar danos à resistência interna e comprometer o funcionamento do aparelho.

Além de não aquecer de maneira eficiente, o vapor formado pode atingir partes sensíveis, como a hélice e os sensores de calor, gerando risco de curto-circuito ou ferrugem.

2. Carvão: risco de incêndio

Apesar de algumas receitas tentarem imitar o “gostinho de churrasco”, colocar carvão dentro da airfryer é extremamente perigoso. O carvão pode liberar fumaça tóxica, quebrar a estrutura interna do equipamento ou até causar princípios de incêndio.

Para realçar o sabor defumado, o recomendado é usar produtos próprios, como a fumaça líquida, facilmente encontrada em supermercados.

3. Latas fechadas: perigo de explosão

Usar latas de leite condensado ou outros enlatados dentro da airfryer é uma prática que viralizou em vídeos nas redes sociais, mas que pode ter consequências graves. A lata pode explodir com o calor, provocando danos internos irreparáveis ao equipamento e gerando sujeira difícil de remover.

A recomendação é sempre transferir o conteúdo para recipientes próprios para calor, como potes de vidro ou silicone.

4. Alimentos leves ou muito secos

Folhas verdes, massas secas e até mesmo pipoca crua não devem ser preparadas diretamente na airfryer. Com o ar circulando em alta velocidade, esses alimentos podem voar dentro do cesto, encostar na resistência e queimar ou até iniciar um incêndio.

Esses ingredientes exigem preparo em recipientes adequados ou métodos alternativos, como o uso de papel-manteiga fixado e formas com tampa.

5. Ovos com casca

Apesar de haver diversas receitas com ovos na airfryer, é importante saber que colocar ovos inteiros com casca para cozinhar é perigoso. Eles podem explodir com o calor intenso, causando sujeira, mau cheiro e até risco de queimar a resistência.

O ideal é usar formas de silicone para fazer ovos mexidos, fritos ou omeletes de forma segura.