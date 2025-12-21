7 ideias de presente de Natal para dar ao seu avô neste ano

Escolher o presente de Natal pode gerar dúvidas, especialmente quando o objetivo é agradar o avô. Ainda assim, há opções consideradas clássicas e funcionais, que costumam atender diferentes perfis e cabem em variados orçamentos.

Mais do que o presente em si, a data costuma ser marcada pelo encontro da família e pelo convívio entre gerações. Pensando nisso, reunimos sugestões que unem praticidade, conforto e utilidade.

Opções de presentes para dar ao avô no Natal

Barbeador elétrico

O barbeador elétrico é uma alternativa prática para a rotina diária. O equipamento facilita o cuidado com a barba, economiza tempo e contribui para a higiene pessoal, sendo indicado para quem prefere manter o rosto sempre bem-aparado. (Preço mínimo: R$ 80 | Preço médio: R$ 250)

Kit de ferramentas

Presente tradicional, o kit de ferramentas costuma ser útil para pequenos reparos e ajustes em casa. Além da funcionalidade, pode se tornar um passatempo e estimular novas habilidades com o uso frequente. (Preço mínimo: R$ 60 | Preço médio: R$ 180)

Perfumes

Perfumes são opções versáteis e podem ser usados tanto em ocasiões especiais quanto no dia a dia. O presente está associado ao cuidado pessoal e ao hábito de manter uma rotina organizada. (Preço mínimo: R$ 50 | Preço médio: R$ 200)

Livros

A leitura é valorizada por muitos avôs, seja como forma de lazer ou de aprofundamento cultural. A escolha do gênero pode variar entre ficção, biografias ou temas ligados à história e atualidades. (Preço mínimo: R$ 30 | Preço médio: R$ 60)

Tênis de corrida

Para quem mantém uma rotina ativa, o tênis de corrida pode ser utilizado em caminhadas ao ar livre ou na academia. O item está associado ao conforto e ao incentivo à prática de atividades físicas. (Preço mínimo: R$ 120 | Preço médio: R$ 350)

Relógio clássico

O relógio é um acessório tradicional e funcional, comum em eventos, compromissos do dia a dia ou até em coleções pessoais. O modelo clássico costuma se adaptar a diferentes estilos. (Preço mínimo: R$ 100 | Preço médio: R$ 400)

Sandálias ou pantufas

Voltadas ao conforto, sandálias e pantufas são indicadas tanto para uso doméstico quanto para pequenas saídas. O calçado ajuda na mobilidade e contribui para a segurança ao evitar escorregões. (Preço mínimo: R$ 40 | Preço médio: R$ 110)

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)