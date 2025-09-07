7 de setembro: 7 dicas infalíveis para acertar questões sobre a Independência do Brasil no Enem 2025

Neste domingo (7/9), é comemorado os 203 anos da Independência do Brasil, marco histórico celebrado com desfiles cívico-militares em todo o país. O episódio, ocorrido em 1822, simbolizou o nascimento do país como nação independente. Mais de dois séculos depois, o tema continua presente nos livros didáticos, nas salas de aula e, principalmente, nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O conteúdo é considerado recorrente e costuma aparecer tanto de forma explícita quanto indireta nas questões, especialmente nas áreas de Ciências Humanas e Linguagens. Para quem vai prestar o Enem 2025, que será aplicado em novembro, o momento é ideal para revisar esse período da história do Brasil e compreender suas complexidades políticas, sociais e simbólicas.

📚 Por que a Independência do Brasil cai no Enem?

O Enem costuma abordar o tema da independência de forma crítica, exigindo do estudante a capacidade de interpretar fontes históricas, analisar contextos sociais e avaliar diferentes narrativas sobre o processo de emancipação.

Vale ressaltar que a prova não cobra apenas a data ou o fato histórico em si, mas as diversas interpretações sobre o período. O exame quer saber se o candidato consegue refletir sobre os significados da independência, os atores sociais envolvidos e os seus desdobramentos.

📝 7 dicas para estudar a Independência do Brasil para o Enem 2025

A seguir, confira sete estratégias práticas recomendadas pelo professor para se preparar melhor para o tema da independência no Enem 2025:

1. Reconheça o tipo de fonte apresentada

Antes de tudo, observe qual é o tipo de documento apresentado na questão. Pode ser um trecho de jornal da época, pintura, carta, imagem de livro didático ou fonte historiográfica. Entender a origem da fonte ajuda a direcionar a interpretação.

2. Identifique o tema principal da questão

Marque palavras-chave que indiquem qual aspecto da independência está sendo tratado: construção da memória, símbolos nacionais, participação popular, revoltas, atuação de grupos sociais ou o papel de personagens históricos.

3. Analise o ponto de vista defendido

Analise qual é ideia que está sendo defendida ou sugerida. A questão pode propôr uma visão elitista, simbólica, popular ou crítica da independência. Esse raciocínio ajuda a conectar o conteúdo com o posicionamento do autor ou da fonte.

4. Contextualize historicamente o conteúdo

É essencial conhecer o contexto da época, como a vinda da corte portuguesa, as pressões das elites locais, a ausência de rupturas profundas com o modelo colonial e o protagonismo limitado das camadas populares. Esses elementos costumam ser explorados nas questões do Enem.

5. Compare diferentes perspectivas

Treine comparar narrativas distintas sobre o mesmo fato histórico. Por exemplo: um livro didático pode apresentar uma visão diferente de um jornal de época ou de uma pintura oficial. Essa habilidade é valorizada pelo Enem, que busca desenvolver o pensamento crítico.

6. Relacione o tema com debates atuais

Pense em como a independência do Brasil ainda gera discussões sobre identidade nacional, construção da memória e disputas políticas. Questões do Enem costumam fazer essa ponte entre o passado e o presente.

7. Pratique com releituras e resumos

Para fixar o conteúdo, faça resumos, mapas mentais e releituras ativas de textos e questões anteriores. Isso ajuda a organizar as ideias e entender as diferentes abordagens possíveis nas provas.