5 alimentos que causam inflamação e envelhecimento precoce, segundo especialistas
Nutricionista e médico nutrólogo explicam como reduzir os riscos e o que incluir no cardápio no dia a dia
Os hábitos alimentares têm impacto direto na saúde, influenciando energia, imunidade e funcionamento do corpo. Alguns alimentos, quando consumidos em excesso, podem favorecer o surgimento de doenças crônicas, enquanto outros oferecem benefícios a longo prazo.
A chamada “inflamação silenciosa” está ligada ao consumo frequente de gordura ruim, açúcar, sódio e aditivos químicos, presentes em produtos industrializados. Esses elementos podem causar resistência à insulina, sobrecarga no fígado e aumento do colesterol ruim.
É comum que produtos vendidos como “fit”, “light” ou “proteicos” escondam ingredientes prejudiciais à saúde, alertam especialistas. Entre os cuidados recomendados estão:
- leitura atenta dos rótulos;
- atenção ao horário de consumo dos alimentos.
Veja 5 alimentos que prejudicam a saúde se consumidos com frequência
Bebidas com alto teor de açúcar
Refrigerantes e xaropes de milho estão associados a resistência insulínica, acúmulo de gordura no fígado, obesidade e enfraquecimento dos ossos, devido à perda de cálcio e fósforo. Além disso, interferem na microbiota intestinal e aumentam o risco de síndrome metabólica.
Trocar por: água com gás aromatizada com frutas ou chás naturais gelados.
Segundo o médico nutrólogo Lucas Alves Luquetti, “o açúcar simples e os xaropes dos refrigerantes aceleram o envelhecimento celular, aumentam rugas e inflamações e podem até favorecer o desenvolvimento de câncer de pele”.
Processados e defumados
Salsicha, presunto, salame e linguiça contêm sódio, nitrito e nitrato, substâncias relacionadas a doenças cardiovasculares e câncer, principalmente de intestino. O consumo frequente ainda favorece o envelhecimento precoce.
Trocar por: ovos, carnes frescas preparadas em casa e queijos naturais em pequenas porções.
Ultraprocessados
Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e fast foods têm baixo valor nutricional e excesso de gorduras trans, açúcares e aditivos químicos, que sobrecarregam o fígado e o pâncreas.
Os riscos incluem:
- inflamação crônica;
- alterações no metabolismo da insulina;
- maior probabilidade de obesidade;
- diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.
De acordo com o nutricionista Eduardo Barcellos, “esses alimentos combinam açúcar, gordura ruim e aditivos que estimulam o cérebro a querer mais, causando prazer imediato, mas pouca saciedade, o que leva ao consumo repetitivo e ao aumento de riscos metabólicos”.
Trocar por: frutas frescas com iogurte natural, castanhas ou sementes.
Alimentos fritos em óleo reutilizado
Batatas fritas, pastéis e coxinhas preparados em óleo reutilizado produzem substâncias pró-inflamatórias e tóxicas, aumentando as chances de doenças cardiovasculares, envelhecimento celular precoce e má digestão. O risco é ainda maior quando consumidos à noite.
Açúcar refinado e farináceos
Farinha branca, pães industrializados, bolos e massas elevam o índice glicêmico, provocando picos de insulina e acúmulo de gordura abdominal, fatores associados ao diabetes tipo 2.
Apesar de alguns pães fornecerem vitaminas do complexo B, o consumo excessivo desequilibra o metabolismo e favorece o ganho de peso.
Troca de alimentos e redução de riscos
Adotar uma rotina alimentar equilibrada exige disciplina, mas pequenas substituições podem fazer diferença. Entre as alternativas estão:
- massas caseiras com molhos naturais;
- vegetais frescos;
- proteínas preparadas em casa.
Essas escolhas ajudam a controlar os ingredientes, reduzir o sódio, evitar gorduras ruins e diminuir a ingestão de aditivos químicos.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
