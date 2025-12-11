Capa Jornal Amazônia
4 dicas para prevenir quedas no fim de ano; idosos são as principais vítimas de acidentes em casa

Especialista alerta para os riscos de acidentes domésticos e sugere métodos para garantir um fim de ano tranquilo e seguro para a família

Jennifer Feitosa
fonte

Saiba como adaptar a casa e adotar práticas seguras para proteger idosos de quedas durante as celebrações de fim de ano (Drazen Zigic / Freepik)

O fim de ano, com suas festas e casas cheias, eleva os riscos de quedas, especialmente para idosos, conforme alertam especialistas. A tradição de reunir a família em casa de parentes gera grande movimentação, com aumento de bagagens e pisos molhados. Esta data exige muita atenção e cautela para evitar acidentes, principalmente com os mais velhos.

O Professor Igor Conterato, profissional de Educação Física e doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), explica que a falta de equilíbrio é um fator. Ele ressalta, porém, que as mudanças no ambiente doméstico também tornam a casa mais perigosa para os idosos. Ele afirma que este aspecto deve ser ajustado com cuidado nas festas.

Para um fim de ano tranquilo e seguro, Igor Conterato sugere métodos para proteger a todos, em especial os idosos. Confira as dicas!

1. Organize a casa para evitar tropeços

Com a casa cheia de convidados e mais gente em movimento, a chance de tropeços e esbarrões aumenta. Manter o ambiente organizado antes das comemorações é essencial.

  • Troque tapetes soltos por antiderrapantes;
  • Retire móveis sem uso que possam atrapalhar a circulação;
  • Deixe corredores livres de objetos que possam prejudicar a passagem até o banheiro ou cozinha;
  • Mexa o mínimo possível na disposição dos móveis.

Conterato enfatiza que "uma simples reorganização reduz significativamente as chances de quedas dentro de casa".

2. Cuidados com o chão escorregadio

O piso molhado é comum no fim de ano, com líquidos podendo cair acidentalmente. Manter o chão seco é uma medida preventiva importante.

  • Mantenha um pano em local acessível para uso imediato em caso de derramamentos, aplicando a regra "sujou, limpou!";
  • Oriente os convidados da casa sobre a importância de evitar molhar o piso.

Em pisos muito lisos, o uso de meias antiderrapantes ou chinelos com boa aderência é aconselhável para garantir a segurança.

Pequenos escorregões podem causar grandes fraturas em idosos. É importante considerar também o aumento das filas em hospitais nesta época.

3. Atenção redobrada com as escadas

As escadas são um ponto crítico para quedas e podem se tornar ainda mais perigosas no final de ano. A prevenção é fundamental.

  • Instale corrimões em ambos os lados e reforce os que já existem;
  • Evite subir ou descer escadas com as luzes apagadas;
  • Não transporte objetos pesados e grandes; se necessário, utilize as duas mãos;
  • Mantenha os degraus livres de enfeites, roupas ou sacolas;
  • Não utilize as escadas durante a noite sem iluminação adequada.

4. Fortalecimento físico: autonomia e segurança

Embora o ambiente influencie a ocorrência de quedas, um corpo forte pode evitar o desequilíbrio e os escorregões. Isso serve como alerta para todos, especialmente os mais idosos.

O Professor Igor Conterato, da USP, explica que "exercícios simples, realizados poucas vezes por semana, melhoram o equilíbrio, a força e a coordenação". Ele complementa que "treinar não é sobre 'aguentar mais peso', e sim sobre ganhar autonomia".

Um idoso com melhor fortalecimento físico caminha com mais segurança, sobe degraus com firmeza, levanta da cadeira sem dificuldade e mantém a estabilidade em situações inesperadas, conforme Conterato.

O objetivo é transformar o fim de ano em momentos de alegria e não de preocupação.

Conterato conclui que "com algumas mudanças no ambiente, mais organização na casa e pequenas adaptações no dia a dia, é possível proteger quem amamos e transformar essas semanas em lembranças boas e seguras". Ele reforça que "quedas não podem fazer parte do envelhecimento", destacando a importância da prevenção.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

.
