12 nomes raros de bebês com menos de 50 registros no Brasil

Levantamento do IBGE mostra nomes pouco comuns no país; veja significados e origens

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Escolher o nome do bebê pode ser uma das decisões mais difíceis para os pais. Enquanto alguns preferem opções tradicionais, outros buscam nomes diferentes e únicos, que se destaquem pela raridade e pelo significado especial.

De acordo com dados do Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), alguns nomes foram registrados menos de 50 vezes em todo o Brasil desde 1930. A seguir, confira 12 exemplos de nomes raros de bebês e descubra o que cada um representa.

Conheça 12 nomes incomuns e seus significados

Aís

De origem grega, vem de laós, que significa “povo”. Por extensão, pode ser interpretado como “popular” ou “democrática”. Apenas 49 pessoas no Brasil têm esse nome, a maioria em São Paulo.

Akiva

Nome hebraico que significa “proteger”. É considerado neutro e pode ser usado tanto para meninos quanto para meninas. Há menos de 20 registros no país.

Gia

Versão italiana de Gianni, derivado de João, que vem do hebraico Yochanan e quer dizer “Deus é gracioso”. A modelo norte-americana Gia Carangi foi uma das personalidades mais conhecidas com esse nome. No Brasil, há 39 registros, especialmente no Rio Grande do Sul.

Amarilys

Variação de Amarílis, vem do grego amarýssein, que significa “brilhar” ou “resplandecer”. O nome simboliza beleza, renovação e luz, assim como a flor que floresce novamente após o repouso. Existem apenas 42 registros.

Electra

De origem grega (Eléktra), quer dizer “âmbar” ou “amarelo”. Também é o nome de uma estrela da constelação de Touro, uma das mais brilhantes das Plêiades. No Brasil, há somente 29 pessoas chamadas Electra.

Aruna

Com origem sânscrita, representa o nascer do sol, a aurora e a luz do novo dia. Apenas 29 brasileiros receberam esse nome.

Yelena

Versão russa de Helene, do grego Helēnē, associada à palavra “tocha” ou “luz”. O significado remete à luminosidade e ao brilho. Existem 42 registros no país.

Gavin

Nome escocês derivado de Gawain, com possível origem galesa. Pode significar “branco”, “pálido” ou “falcão”. Há 24 registros no Brasil.

Merida

Com raízes gaélicas, é associado à coragem e à independência. Ficou conhecido por causa da personagem do filme Valente, da Disney e Pixar. No Brasil, há 28 registros.

Yarin

De origem hebraica, vem de yaira, que significa “ele iluminará” ou “aquele que brilha”. Apenas 31 pessoas foram registradas com esse nome.

Gita

Nome de origem sânscrita que significa “canção” ou “poema”. É bastante usado na Índia e tem 46 registros no Brasil.

Lupita

Forma diminutiva de Guadalupe, nome espanhol que significa “vale do lobo” ou “rio do lobo”. No Brasil, há apenas 29 registros.

