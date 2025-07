Confira a lista de 10 nomes femininos dos anos 50 que estão fazendo sucesso entre os pais no mundo

Já pensou em colocar o nome de sua filha inspirado nos anos 1950? Pois é isso o que muitos pais e mães estão fazendo não apenas no Brasil, mas também no mundo todo, como na Itália e Estados Unidos. Esse resgate da cultura passada representa um ressurgimento de nomes clássicos que, na maioria das vezes, caem no esquecimento em decorrência da preferência por nomes mais modernos e famosos.

Alguns exemplos de nomes que estão ressurgindo influenciados por uma era carregada de glamour e elegância, são: Débora, que significa “abelha” e que subiu mais de cem posições no ranking de popularidade dos Estados Unidos em 2024; Gloria, que ficou famoso novamente em razão da estilista Gloria Vanderbilt; e Virginia, que simboliza a pureza e faz parte de uma tendência de nomes terminados em “ia”.

Confira os 10 nomes femininos de 1950 mais registrados no mundo:

Débora Virginia Gloria Barbara Rosa Maria Marta Linda Francesca Judite

