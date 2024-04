WhatsApp anuncia novas funções a partir desta quinta (11); veja o que muda

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no Brasil, está passando por uma série de mudanças importantes a partir desta quinta-feira (11). As novidades, anunciadas pela Meta, empresa responsável pelo app, prometem aprimorar a experiência dos usuários e atender as leis da União Europeia.

O aplicativo tem feito diversas atualizações nos últimos meses e as novas funções fazem parte das mudanças que a Meta está preparando para o futuro do aplicativo.

Novas funções

Uma das principais mudanças é a nova política de idade mínima, que passa a ser de 13 anos. Essa atualização segue as leis da União Europeia e outros países. No Brasil, a idade mínima para usar o WhatsApp continua sendo 16 anos.

Outra mudança importante é a interoperabilidade com outros aplicativos de mensagens da Meta. A partir de agora, será possível enviar mensagens para contatos que usam outros apps. Essa funcionalidade ainda está em desenvolvimento, mas promete facilitar a comunicação entre pessoas que usam diferentes plataformas. Além disso, a empresa responsável deve incluir a função de stories, assim como o Facebook e Instagram.

A Meta também está aprimorando os "mecanismos de transferência de dados internacional" do WhatsApp. Essa mudança visa garantir a proteção dos dados dos usuários conforme o novo quadro de privacidade da União Europeia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)