WhatsApp: Atualização permite enviar áudio em visualização única; veja como usar

O WhatsApp agora permite o envio de áudios com visualização única. A novidade foi anunciada em fase de teste ainda no mês passado, mas já está sendo liberada para alguns usuários. O recurso é similar ao de envio de fotos em visualização única e impede a possibilidade de salvar, exportar e encaminhar o arquivo para outros usuários. O objetivo é que as conversas se tornem ainda mais privadas, principalmente se o usuário deseja manter as informações em sigilo.

Como enviar áudio em visualização única

Abra uma conversa com o usuário que você deseja enviar o áudio. Pressione o ícone de microfone e o arraste para cima até que o cadeado fique bloqueado. Clique no ícone de círculo com o numeral 1 até que o campo fique verde. Grave o áudio como de costume. Clique na seta de envio para enviar o áudio.

Ao receber o áudio, o destinatário terá apenas uma visualização. Após ouvir o áudio, ele desaparecerá do chat. É importante ressaltar que o recurso de visualização única não é 100% seguro. Ainda é possível que o destinatário tire um print da tela ou use um aplicativo de gravação de tela para salvar o áudio. No entanto, o recurso dificulta a divulgação não autorizada das informações.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal Mirelly Pires)