Samsung lança programa de venda de smartphone usado sem precisar comprar um novo

A Samsung anunciou um novo programa: o Galaxy Easy Compensation, que permite aos usuários venderem seus celulares Galaxy usados diretamente no site da empresa, sem a necessidade de comprar um novo modelo. A iniciativa foi lançada inicialmente na Coreia do Sul.

Com a novidade, os clientes podem oferecer seus dispositivos antigos e receber uma compensação financeira após a avaliação do estado do aparelho. Os celulares serão classificados em três categorias: “excelente”, “bom” e “reciclagem”, com valores ajustados conforme as condições de conservação.

Como funciona o Galaxy Easy Compensation?

Os usuários interessados podem acessar o site da Samsung para inserir o modelo do celular usado e definir o valor pretendido. Após a concretização da venda, os aparelhos serão enviados via correio para análise. A empresa realizará testes para classificar o dispositivo em uma das três categorias, e o pagamento será feito com base na avaliação.

De acordo com Jeong Ho-jin, vice-presidente da Samsung Electronics Korea, o programa busca “manter o valor de mercado dos produtos Galaxy” e facilitar o acesso dos consumidores à revenda, sem criar pressão para a compra de novos aparelhos.

"Essa abordagem não só reduz o desperdício eletrônico, mas também ajuda os donos de celulares Galaxy a venderem seus dispositivos por um bom preço", destacou o executivo.

Modelos aceitos no programa

Entre os modelos elegíveis estão os mais recentes da linha Galaxy S e os dobráveis Galaxy Z. Confira os dispositivos:

Galaxy S20, S21, S22, S23 (e suas versões Plus e Ultra).

Galaxy Z Flip 3, Flip 4, Flip 5.

Galaxy Z Fold 3, Fold 4, Fold 5.

Quando o programa chega ao Brasil?

Embora o Galaxy Easy Compensation esteja disponível, por enquanto, apenas na Coreia do Sul é possível vender os aparelhos. Mas a Samsung afirmou que pretende expandi-lo para outros países. No Brasil, a marca já conta com o Troca Smart Samsung, que oferece descontos na compra de novos modelos ao entregar aparelhos antigos, mas sem a opção de venda independente.

A expectativa é que o novo programa amplie as possibilidades para consumidores de outras regiões, permitindo que mais usuários aproveitem os benefícios da iniciativa no futuro. Para saber mais e acompanhar as novidades do Galaxy Easy Compensation, acesse o site oficial da Samsung.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)