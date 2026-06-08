Plataformas digitais transformam transporte de veículos e ampliam concorrência no setor

A digitalização da logística rodoviária vem mudando a forma como consumidores e empresas contratam serviços de transporte no Brasil. No segmento de transporte de veículos por carreta cegonheira, plataformas digitais passaram a conectar clientes e transportadoras em um mercado historicamente marcado pela fragmentação e pela dificuldade de comparação entre preços e serviços.

O funcionamento começa com o preenchimento de informações sobre o veículo e o trajeto desejado. Dados como origem, destino, modelo do automóvel e condições de transporte permitem que diferentes empresas avaliem simultaneamente a operação e apresentem propostas compatíveis com as características da carga.

A Camion, que opera no setor desde 2015 e informa ter intermediado o transporte de mais de 250 mil veículos em rotas interestaduais desde então, oferece um caso interessante para entender como uma plataforma desse tipo se sustenta.

Segundo a empresa, o sistema encaminha as solicitações para uma rede com mais de 30 transportadoras parceiras, gerando três cotações para comparação. A concorrência entre os fornecedores ocorre nos bastidores, já que cada empresa calcula seus custos com base em fatores como disponibilidade de frota, planejamento de rotas e demanda do período.

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Outro ponto considerado fundamental para o modelo é a seleção prévia das transportadoras participantes. De acordo com a plataforma, as empresas passam por processos de verificação relacionados à regularidade cadastral, autorizações exigidas para atuação no transporte rodoviário, histórico operacional e avaliações de clientes.

Além da contratação, o acompanhamento da viagem tornou-se um diferencial cada vez mais valorizado. Com sistemas de rastreamento integrados, os clientes conseguem acompanhar o deslocamento do veículo durante o trajeto e receber atualizações sobre a entrega, reduzindo a falta de informação que por muitos anos marcou o setor.

Após mais de uma década de atuação, a empresa afirma ter consolidado uma rede nacional de atendimento e ampliado sua presença no mercado de transporte interestadual. O caso reflete uma tendência observada em diferentes áreas da logística: plataformas que combinam controle de qualidade, transparência na contratação e monitoramento das operações tendem a ganhar espaço em um segmento cada vez mais dependente de soluções digitais.