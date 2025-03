Pix por aproximação: por que a opção não está disponível no iPhone?

No último dia 28 de fevereiro, o Banco Central liberou o uso do Pix por aproximação. Usuários de celulares Android que possuem o aplicativo Carteira podem configurar a funcionalidade com facilidade. No entanto, essa opção não está disponível para quem utiliza iPhone.

Isso ocorre porque, entre as empresas que oferecem carteiras digitais, apenas o Google solicitou autorização ao Banco Central para disponibilizar o serviço. Samsung e Apple, que também possuem plataformas de pagamento por aproximação, não fizeram o mesmo pedido. Com isso, apenas dispositivos Android contam com a funcionalidade no momento.

Em nota, o Banco Central esclareceu que a oferta do Pix por aproximação é "opcional e aberta a todas as instituições", ressaltando que "trata-se de uma decisão de negócio de cada empresa". Atualmente, segundo a instituição, apenas o Google Pay oferece o serviço.

Por trás dessa questão, há também um debate sobre o acesso à antena NFC (Near Field Communication, ou "comunicação por campo de proximidade") nos aparelhos da Apple. Embora a empresa permita o uso da tecnologia por meio do Apple Pay, ela cobra uma taxa pelo serviço, de acordo com fontes do mercado. A Apple argumenta que essa intermediação garante maior segurança para o usuário.

Especialistas do setor financeiro alertam que qualquer cobrança adicional poderia ser repassada ao consumidor ou às instituições financeiras, comprometendo uma das principais características do Pix: a gratuidade das transações.