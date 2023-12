Os melhores celulares de 2023: saiba qual aparelho comprar

As pessoas estão mais dispostas a gastar, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio. Para este Natal, a projeção é um incremento de 5,6% nas vendas, que deve ser impulsionado pelos bons resultados na Black Friday. Isso vale para o Pará também. Uma das apostas são os eletrônicos, que possuem historicamente saldo positivo de vendas em dezembro. E, dentre as preferências, os smartphones novamente aparecem na lista de desejos dos consumidores.

Em meio a tantas opções, a dúvida é sobre qual aparelho comprar. A analista de marketing Jessica Silva, de 28 anos, que trocou de aparelho recentemente, conta que precisou de ajuda na hora de escolher o modelo que atendia às suas necessidades e, ao mesmo tempo, cabia no orçamento. “Existem muitas opções e acabamos ficando tentados a querer comprar o mais moderno. Eu pedi dicas para os amigos e pesquisei bastante antes de comprar”, diz.

A prioridade da analista era um aparelho que com boa qualidade de imagem e bom desempenho de sistema para trabalhar com redes sociais. “Eu tinha um Redmi Note 11 (Xaomi) e acabei optando por um Iphone 13 (Apple). O Note 11 não era ruim, mas às vezes travava. A dúvida foi entre os Iphones 12 e 13. Acho que ambos me atenderiam, mas acabei fazendo um esforço financeiro maior e optando por um modelo mais recente. Não me arrependo da troca”, conta.

Doutor em engenharia elétrica com ênfase em computação aplicada e professor da Universidade Federal do Pará, José Jailton Junior explica que, de fato, as câmeras do Iphone são excelentes, permitindo registrar fotos e vídeos de alta qualidade. Além disso, o professor destaca que os aparelhos mais avançados da marca norte-americana possuem recursos bastante atrativos, como o zoom de até 15x, sem comprometer a qualidade da imagem.

"A Apple tem lançado aparelhos que possuem até 3 câmeras, o que melhora ainda mais a qualidade das fotografias com alta definição e vídeos em 4K, até mesmo para a câmera frontal para quem gosta de tirar selfies. Existem também outros recursos, como o de ajustar o foco da foto, detectar luminosidade do ambiente e ativar flash caso necessário. Fora isso, não podemos deixar de citar a facilidade de utilização do Iphone, sendo assim mais atrativo para os profissionais que trabalham com redes sociais", pondera.

Especialista dá dicas na hora de escolher um smartphone

Para Jailton Junior, é fundamental que o consumidor avalie custo-benefício, ou seja, quais os recursos mais se precisa em um celular sem deixar de levar em consideração a questão financeira. "Um usuário que pretende jogar ou gravar vídeos precisará de um celular com melhor desempenho de processador, memória RAM e capacidade de armazenamento. Já um usuário que deseja apenas as funções básicas não precisará de um aparelho com um hardware tão potente", aconselha.

Outra questão a ser levada em conta é o sistema operacional. O IOS é um é um sistema exclusivo da Apple, que só roda nos seus próprios produtos. Já o Android, desenvolvido pela Google, funciona em diversas marcas de aparelhos, como Samsung, Motorola, LG e Xiaomi. Dessa forma, segundo o professor, o Android oferece maior liberdade de ajustes ao usuário. "Nesse aspecto, o IOS é mais rígido, mantendo o controle das configurações de sistema. Isso, por outro lado, pode ser um ponto positivo, se for formos pensar no quesito segurança", afirma Jailton.

Outro fator importante, no caso de sistema, são as atualizações. "Pelo fato do IOS ser um sistema exclusivo, fica mais fácil para a Apple controlar o desempenho que o sistema terá nos seus aparelhos. Para o Android é mais difícil ter esse controle já que o sistema roda em aparelhos de marcas diferentes. Acredito que a escolha depende muito do grau de liberdade que o usuário quer ter em relação a modificações. Um usuário do Android consegue ter muito mais liberdade", pontua o especialista.

Entre as marcas, além de Apple e Samsung, Jailton Junior indica outras. "Elas são as mais consolidadas. O Iphone é um dos melhores celulares, mas os preços acabam sendo uma barreira. No custo benefício, a Samsung se torna uma excelente opção, por isso é a que mais vende no Brasil. Mas também podemos citar Motorola e LG, que são duas marcas tradicionais. Além delas, a chinesa Xiaomi vem ganhando espaço entre os consumidores, já sendo a quarta marca mais vendida no Brasil", informa.

Afinal de contas, qual aparelho comprar? Apesar de não ter uma resposta certa, porque depende do uso de cada pessoa, para o professor da UFPA, na hora de escolher um aparelho, é recomendado analisar cinco itens: processador, memória RAM, desempenho da bateria, capacidade de armazenamento e qualidade da câmera. "Uma dica extra é o aparelho ser compatível com a tecnologia 5G para navegar na internet com velocidade mais rápida", diz.

Plataforma elenca os 7 melhores celulares de 2023

Diante de tantas variantes, o conselho dos especialistas é priorizar o custo-benefício na hora de escolher. Lucas Moreira, da Buscapé, plataforma de comércio eletrônico que elenca ao consumidor os valores de um mesmo produto em várias lojas, divulgou nesta semana os sete melhores celulares de 2023. A seleção levou em conta, além da avaliação do especialista, os valores de mercado dos celulares. Para ele, o melhor celular é “aquele que melhor se adapta às necessidades”.

Os destaques elencados pela plataforma foram divididos por categorias. O melhor custo-benefício ficou com o Galaxy M54 5G, da Samsung. "O Galaxy M54 5G é o melhor custo-benefício porque apresenta um valor interessante, e conta com muitos recursos de destaque. Entre os principais, a câmera tripla de 108MP, a tela Super Amoled Plus de 6,7 polegadas e 120Hz, além da sua bateria de grande duração", explica.

O melhor celular de 2023, na avaliação da plataforma e também do professor Jailton Junior, é o Iphone 15 Pro Max. "O iPhone 15 Pro Max destaca-se em 2023 devido ao seu design em titânio, tela impressionante, poderoso chip A17 Pro, versatilidade com USB-C, câmeras de alta qualidade e recursos de software avançados, além de uma bateria duradoura e carregamento rápido", descreve o Buscapé.

O Redmi Note 12 é o melhor celular barato de 2023. "Além de ser bem barato, conta com tecnologias que não são tão comuns em celulares da categoria. Como a sua tela AMOLED Full HD+ de 120Hz, câmera tripla de 50MP e o processador, que fazem dele uma ótima opção entre os celulares bons e baratos. Para quem prefere celulares com 5G, ele também conta com uma variante com a tecnologia", aponta.

De forma unânime, o Galaxy S23 Ultra é o maior rival do Iphone 15 Pro Max no posto de melhor celular 2023 Para o Buscapé, é também o celular com a melhor câmera do ano. "Ele conta com um conjunto bem completo. O fator de maior impacto é o seu sensor de 200MP, com tecnologia que une 16 pixels em 1. Seu modo noturno, conhecido como Nightography, garante fotos perfeitas em qualquer condição".

O Galaxy Z Fold 5 se destaca como o melhor celular dobrável de 2023. Ele apresenta o poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2, que proporciona um desempenho ágil e eficaz. Destaca-se entre os celulares dobráveis devido à sua qualidade de construção, câmeras avançadas, display flexível aprimorado e desempenho poderoso, oferecendo uma experiência de uso premium".

O melhor celular gamer de 2023 é o Asus ROG Phone 6D Ultimate. Ele conta com um processador de ótimo desempenho, que atua em conjunto com 16GB de RAM. Contribui para isso também, a bela taxa de atualização de 165Hz da sua tela, o sistema de resfriamento, a dupla de alto-falantes frontais e a bateria potente com carregamento rápido.

Já o melhor celular para comprar usado é o Galaxy S23 Ultra. "Ele ainda é um dos melhores smartphones do mundo, graças ao processador Snapdragon 8 Gen 2 e os 12GB de RAM. Sua tela que entrega imagens perfeitas, e seu conjunto de câmeras de alto padrão também fazem dele uma excelente escolha", aponta a plataforma.

Os valores de cada aparelho

Iphone 15 Pro Max

Entre R$ 8.929,00 e R$ 9.899,00

Galaxy M54 5G

Entre R$ 1.529,15 e R$ 1.799,00

Redmi Note 12

Entre R$ 895,00 e R$ 2.278,60

Galaxy S3 Ultra

Entre R$ 5.299,00 e R$ 6.299,00

Galaxy Z Fold 5

Entre R$ 7.899,00 e R$ 15.178,90

Asus ROG Phone 6D Ultimate

Entre R$ 6.999,00 e R$ 8.549,10