Nova atualização do WhatsApp traz mudanças em chamadas, grupos e canais; veja o que muda

O WhatsApp anunciou nesta semana uma série de novos recursos e configurações que passam a integrar o aplicativo de mensagens mais popular do Brasil. As novidades contemplam melhorias nas abas de Conversas, Ligações e Atualizações, e prometem tornar a navegação mais prática, interativa e personalizada.

A plataforma, que vem implementando mudanças constantes nos últimos meses, aposta agora em ferramentas que ampliam a interatividade nas conversas privadas, nas chamadas e também nos canais de atualização, com destaque para figurinhas animadas, enquetes com imagens e filtros visuais nas videochamadas. Confira todas as novidades do WhatsApp:

Conversas

Entre os principais destaques estão as novidades na aba de conversas:

Criador de figurinhas animadas : agora é possível transformar vídeos em figurinhas animadas personalizadas, facilitando a criação de conteúdo divertido para compartilhar com amigos;

: agora é possível transformar vídeos em figurinhas animadas personalizadas, facilitando a criação de conteúdo divertido para compartilhar com amigos; Figurinhas sociais de avatar : esse recurso está disponível para conversas individuais, oferecendo figurinhas exclusivas baseadas no avatar do usuário;

: esse recurso está disponível para conversas individuais, oferecendo figurinhas exclusivas baseadas no avatar do usuário; Criação de grupo facilitada : a criação de grupos ficou mais simples. Agora, não é mais necessário adicionar participantes de imediato;

: a criação de grupos ficou mais simples. Agora, não é mais necessário adicionar participantes de imediato; Envio múltiplo com reações: ao enviar várias fotos ou vídeos, é possível adicionar uma legenda única para todos os arquivos e os destinatários podem reagir ou responder tanto ao conjunto quanto a cada item individualmente.

Ligações

A aba de chamadas também recebeu atualizações importantes:

Filtros e efeitos visuais: foram adicionados seis filtros e seis efeitos que podem ser usados durante chamadas de vídeo ou ao tirar fotos diretamente pelo aplicativo. A novidade oferece uma experiência mais descontraída nas videochamadas.

Atualizações

Na aba que reúne Status e Canais, as mudanças visam aumentar o engajamento e facilitar o acesso a conteúdos relevantes:

Enquetes com fotos : administradores de canais agora podem adicionar imagens a cada alternativa nas enquetes, tornando as votações mais visuais;

: administradores de canais agora podem adicionar imagens a cada alternativa nas enquetes, tornando as votações mais visuais; Favoritar atualizações : os usuários podem favoritar publicações nos canais para acessá-las facilmente mais tarde;

: os usuários podem favoritar publicações nos canais para acessá-las facilmente mais tarde; Menção de grupos no status: agora é possível mencionar grupos inteiros nas atualizações de status. Todos os membros recebem a notificação, e a publicação pode ser compartilhada por qualquer integrante.

As novidades já estão sendo liberadas gradualmente para os usuários em todo o mundo. Para aproveitar os novos recursos, é importante manter o aplicativo atualizado na loja oficial do seu dispositivo.