Onde comprar um Nokia 'tijolão'? Aparelho é relançado após 25 anos com jogo da cobrinha

Um dos símbolos da telefonia móvel dos anos 2000, o Nokia 3210, carinhosamente apelidado de "tijolão" pelos brasileiros, retorna ao mercado europeu em uma versão repaginada para celebrar 25 anos de seu lançamento original em 1999. A HMD Global, empresa responsável pela marca Nokia, preserva o design retrô e o clássico jogo da cobrinha no aparelho, mas adiciona recursos que o aproximam dos smartphones atuais.

O Nokia 3210 repaginado está disponível na Europa por 79 euros (aproximadamente R$ 485). No Brasil, a HMD Global ainda não se pronunciou sobre a data oficial de lançamento ou preço do aparelho.

O que mudou no Nokia tijolão?

O novo Nokia 3210 mantém o visual icônico que marcou época, com sua carcaça robusta e teclado físico. A tela, porém, foi aprimorada para um display TFT de 2,4 polegadas com resolução QVGA, proporcionando uma experiência visual mais agradável. A bateria de 1.450 mAh² garante autonomia de até 9h30 de uso.

Para atender às necessidades do mundo moderno, o Nokia 3210 foi atualizado com conectividade 4G, abrindo as portas para o acesso à internet e a aplicativos como o YouTube. A plataforma Unisoc T107 com 64 MB de RAM e 128 MB de armazenamento interno, expansível via microSD de até 32 GB, garante desempenho suficiente para as tarefas básicas do dia a dia.

O novo Nokia 3210 também conta com recursos adicionais que o tornam ainda mais prático e funcional, uma câmera traseira de 2 megapixels e bluetooth 5.0.

